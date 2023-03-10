Горячий Радулов и упрямый Билл: почему разгром «волков» не отменяет проблем «Ак Барса»

"Ак Барс" разгромил "Нефтехимик", но проблемы в игре команды Зинэтула Билялетдинова остались

Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

«Ак Барс» разорвал «волков»? Все не так просто

«Нефтехимик» в первом периоде абсолютно на равных играл в Казани с явным фаворитом серии да и всего Востока КХЛ. Более того, казалось, что Нижнекамск владел неким преимуществом. Но на 25 минуте казанцы на классе реализовали большинство, а затем повторили этот трюк. Эпизод надломил «волков», гости бросили играть, и на третий период команды могли попросту не выходить. Итоговый счет показателен — 6:1.

– Непростая серия идёт, сегодняшняя игра не исключение. Был тяжёлый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решили, завтра едем дальше, - сказал после матча Билялетдинов.

Несмотря на уверенный победный счет, вопросы к игре «Ак Барса» никуда не исчезли. Остались на своих местах проблемы с дисциплиной, которые выливаются в небрежные потери в своей зоне. Именно после такой в исполнении звездного Вячеслава Войнова гости забросили свою единственную шайбу.

Как используют изъяны «Ак Барса» условные «Магнитка» или «Авангард»?

Кто-то скажет, это всего один эпизод. Но на самом деле нет, их было больше. Просто в четвертом матче серии «Нефтехимик» наказал за это по полной, а вчера не смог. Да и вообще данные проблемы отличали «Ак Барс» во всех играх этой серии. Корреспондент «ТИ-Спорт» задал соответствующий вопрос Билялетдинову после матча.

– Сегодня опять пропустили гол из-за потери в своей зоне. С чем связаны в плей-офф такие грубые нарушения дисциплины и ошибки в обороне? Такие моменты мы видим на протяжении всей серии.

- Исправляем, стараемся – разговариваем, показываем. Как еще мы можем поправить это сейчас. Это игра, соперник заставляет ошибаться, - ответил нам главный тренер «Ак Барса».

Но разговоров здесь мало. «Ак Барс» даже при существующих проблемах обязан проходить «Нефтехимик». Но наверняка Билялетдинов уже задумывается о следующем раунде, а далее и о финале плей-офф в Восточной конференции. Простят ли несобранность «Ак Барса» в обороне условные «Магнитка» или «Авангард»? Вопрос риторический.

«Нефтехимик» же сражается яростно. «Волки» явно не согласны с мнением, что обязаны уступать дорогу «Ак Барсу» во второй раунд. Главный тренер нижнекамской команды Юрий Леонтьев явно раскусил и другое слабое место фаворита серии и в каждой игре пытается надавить на больную мозоль.

В чем нашел слабость «Ак Барса» Юрий Леонтьев?

Речь об излишней эмоциональности лидеров «Ак Барса». С каждым матчем количество провокаций со стороны «Нефтехимика» только растет. И, к сожалению для Зинэтулы Билялетдинова, казанцы оставляют много эмоций в данных эпизодах.

В каждой игре «Нефтехимик» повышает градус провокаций против «Ак Барса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конечно, авторитет у Билла в команде непререкаемый, но даже ему не всегда удается остудить свою «горячую» команду. Сегодня капитан «Ак Барса» Александр Радулов при счете 5:1 зачем-то полез разбираться с главным тренером «Нефтехимика» после эпизода, в котором травму получил Никита Дыняк.

– Конфликт Радулова с Леонтьевым?Я не смотрел туда, мне это не интересно. «Нефтехимик» провоцирует? Да, мы говорили об этом. Надо наказывать просто забитыми голами, вот и все, - прокомментировал эпизод Билялетдинов.

Инцидент, кстати, имел продолжение. Почти в следующей смене Леонтьев выпустил в меньшинстве молодого Евгения Кашникова, который с первых секунд приклеился к Радулову, хотя тот не владел шайбой, и агрессивно пытался начать с ним драку.

Как Радулов оперативно исправился и в награду оформил голевой дубль

Надо отдать должно Радулову, в этом эпизоде «Тасманский дьявол» сдержался и в награду себе — оформил голевой дубль в формате «5 на 3», выполнив установку тренера. И тут же, как противовес, его молодой одноклубник Дмитрий Воронков уже после финальной сирены влетел в другого нижнекамца с явным желанием применить кулаки. А повод — всего лишь силовой прием на последних секундах матча против партнера. «Ак Барс» очень старается прибавить в дисциплине, но пока это получается лишь эпизодически.

Радулов выполнил установку Билла, благодаря чему оформил дубль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также добавим, что наставник «Нефтехимика», отвечая на вопрос «ТИ-Спорт», подчеркнул, что не давал задания Кашникову вызывать на бой Александра Радулова.

– Не знаю, может, между ними произошла перепалка. Задания подраться не было. Кашников сыграл так, как сыграл. Никаких провокаций не было, мы играем в жёсткий, правильный, честный хоккей. Если соперник будет нам грубить – подерёмся, такие ситуации уже были в начале серии, - заявил Леонтьев.

О чем лукавит Юрий Леонтьев

Рискнем предположить, что специалист лукавил. Все-таки довольно странно, что 20-летний защитник просто так без видимого повода открыто нарывался на драку с авторитетным Радуловым. Никаких столкновений у него с капитаном «Ак Барса» не было. Кашников вышел на смену со скамейки запасных и с первых секунд после вбрасывание буквально приклеился к капитану «Ак Барса».

Юрий Леонтьев использует любой шанс, чтобы зацепиться за результат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Упрекать «Нефтехимик» или его тренера мы не собираемся. Плей-офф — в хоккее, это настоящая война, где все средства хороши. Для «Ак Барса» же плохо, что команда уже в первом раунде показала всем конкурентам по поздним стадиям в плей-офф — в каком именно направлении «ковырять».

Из других событий матча хочется выделить четвертую шайбу в текущем плей-офф от Станислава Галиева. Он и Александр Радулов на данный момент возглавляет список топ-снайперов «Ак Барса» в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Семенов и Панюков не могут подносить снаряды Галиеву в равных составах

При этом Галиев играет в третьем звене команды вместе с центрфорвардом разрушительного плана — Кириллом Семеновым и нестабильным Кириллом Панюковым. Неудивительно, что Станислав три из четырех своих шайб забросил в первой бригаде большинства. В равных составах снайперу просто некому подносить снаряды. Между тем, Галиев на протяжении всей своей карьеры в КХЛ прибавляет в плей-офф.

– Вы много забиваете в большинстве, но что мешает отличаться и в равных составах? - уточнил у Галиева после матча корреспондент «ТИ-Спорт».

– Мы, вроде бы, неплохо звеном играем, наша задача – исключить ошибки, сыграть сначала строго в обороне, потом уже нападение. Будут моменты – будем реализовывать, надеюсь.

– У вас особенно много шайб в плей-офф. В чём секрет ментальной подготовки именно к плей-офф?

– Я обожаю плей-офф, это самое лучшее время в хоккее, ради чего мы и работаем в «регулярке». От каждого из нас сейчас много зависит, я стараюсь помогать команде своими шайбами, другие ребята – блокированными бросками в меньшинстве. От каждого зависит результат матча, - считает Галиев.

Почему лучший снайпер «Ак Барса» играет в третьем звене?

Из этого ответа понятно, что перед его звеном стоит приоритетная задача строгой игры в обороне. И довольно странно, что одного из лучших снайперов КХЛ Билялетдинов не использует в топ-6. Мы обратились с этим вопросом и к наставнику «Ак Барса».

Галиев – сильнейший снайпер команды, но играет в третьем звене Фото: ak-bars.ru

– Станислав Галиев забросил четвёртую шайбу в плей-офф. Не думаете ли вы его поднять во второе звено, чтобы он приносил больше пользы в равных составах?

– Он приносит пользу.

– В большинстве в основном.

– Нас это устраивает, - отрезал тренер.

Уже завтра «Ак Барс» может завершить серию первого раунда плей-офф. Для этого надо справиться с «волками», которые, похоже, и не думают сдаваться.

фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»