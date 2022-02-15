Горячий чай, шоу и музыка: «Пятерочка» поздравила казанцев с Днем влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, «Пятерочка» запустила фудтрак «С любовью». Жители и гости Казани, Самары и Ижевска могли посмотреть шоу и согреться чаем или кофе в ряде общественных пространств городов.

«Для нас очень важно становиться еще ближе и интереснее для гостей: будь это поход в магазин за продуктами или обычная прогулка по городу. Мы уверены, забота об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего чая или кофе и создание атмосферы любви в самый романтический день — 14 февраля, — это один из элементов работы в этом направлении», — поделилась Диана Ахметшина, менеджер по рекламным мероприятиям и специальным акциям макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятерочка».

Так, в Ижевске фудтрак можно было встретить в парках Горького и Кирова, в Самаре — на площади Куйбышева. Казанцы же и гости столицы РТ могли посетить шоу от мимов-амуров и послушать музыку в районе Дворца земледельцев и центра семьи «Казан».

Также участники акции могли получить кофе, чай и пряник в подарок за пост или сторис в своих социальных сетях с хештегом #Пятерочкаслюбовью. Презенты были доступны и за регистрацию в мобильном приложении «Пятерочка».

«Мы рады делиться теплом и вдохновлять горожан на красивые поступки и создание праздничного настроения», — заключила Ахметшина.