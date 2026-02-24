Горячая линия по поддержке военнослужащих пройдет в Татарстане 26 февраля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Телефонная горячая линия, посвященная защите прав и поддержке военнослужащих, пройдет в Татарстане 26 февраля. Ее организуют совместно с объединением женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», сообщает пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ.

Во время работы линии жители смогут сообщить специалистам о нарушениях прав военнослужащих и членов их семей, о проблемах при призыве, о необходимости социальной и правовой помощи. Также можно будет задать вопросы, связанные с выплатами и льготами, медицинским обеспечением и реабилитацией, а также по другим темам, касающимся защиты прав военнослужащих.

Звонки будут принимать по телефону (843) 236-00-71. Сообщения можно направлять в мессенджер MAX по номеру +7 965 593-86-64.

Консультации пройдут с 10:00 до 14:00.

На вопросы граждан ответят Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, представители объединения «Мэрхэмэт – Милосердие», сотрудники Министерства образования и науки РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан, Военного комиссариата Республики Татарстан, Военной прокуратуры Казанского гарнизона, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, регионального отделения ДОСААФ Татарстана, Ассоциации «Совет муниципальных образований», а также АНО «Комитет семей воинов Отечества» Республики Татарстан.