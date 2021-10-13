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Ру Тат
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13 октября 2021  14:45

Горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 14 октября

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Горячую линию по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними проводит по четвергам Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой.

На этой неделе вопросы по «гаражной амнистии» можно будет задать 14 октября с 10 до 11 часов, напоминает пресс-служба Росреестра РТ.

В Казани дозвониться до горячей линии можно будет по телефону: 8(843)255-25-71. Номера телефонов в других городах и районах республики есть на официальном сайте Управления Росреестра по Татарстану rosreestr.tatarstan.ru в разделе  «Обращения граждан» – «горячие линии».

 

#росреестр
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