Горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 14 октября

Горячую линию по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними проводит по четвергам Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой.

На этой неделе вопросы по «гаражной амнистии» можно будет задать 14 октября с 10 до 11 часов, напоминает пресс-служба Росреестра РТ.

В Казани дозвониться до горячей линии можно будет по телефону: 8(843)255-25-71. Номера телефонов в других городах и районах республики есть на официальном сайте Управления Росреестра по Татарстану rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Обращения граждан» – «горячие линии».