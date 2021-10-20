Горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 21 октября

В четверг, 21 октября, с 10 до 11 часов Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой проведет очередную горячую линию по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними.

В Казани звонки от граждан принимаются по телефону (843)255-25-71. С телефонами горячей линии в других городах и районах республики можно ознакомиться на официальном сайте Управления Росреестра по Республике Татарстан rosreestr.tatarstan.ru https://rosreestr.tatarstan.ru/ в разделе «Обращения граждан» - «горячие линии».

Следующая «горячая линия» пройдет 28 октября.