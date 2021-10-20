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Ру Тат
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20 октября 2021  16:20

Горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 21 октября

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В четверг, 21 октября, с 10 до 11 часов Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой проведет очередную горячую линию по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними.

В Казани звонки от граждан принимаются по телефону (843)255-25-71. С телефонами горячей линии в других городах и районах республики можно ознакомиться  на официальном сайте Управления Росреестра по Республике Татарстан rosreestr.tatarstan.ru https://rosreestr.tatarstan.ru/ в разделе  «Обращения граждан» - «горячие линии».

Следующая «горячая линия» пройдет 28 октября.

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