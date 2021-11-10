Горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 11 ноября

В четверг, 11 ноября, с 10 до 11 часов Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой проведет очередную горячую линию по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними.

В Казани звонки от граждан принимаются по телефону (843)255-25-71. С телефонами горячей линии в других городах и районах республики можно ознакомиться на официальном сайте Управления Росреестра по Татарстану rosreestr.tatarstan.ru https://rosreestr.tatarstan.ru/ в разделе «Обращения граждан» — «горячие линии».

Также в помощь гражданам Росреестр разработал методические рекомендации по «гаражной амнистии», которые пошагово рассказывают о процедуре оформления гаражей в упрощенном порядке. Ознакомиться с ними можно на сайте Росреестра Татарстана rosreestr.tatarstan.ru https://rosreestr.tatarstan.ru/ в разделе «Деятельность».

По информации пресс-службы Росреестра Татарстана, за первый месяц действия закона о «гаражной амнистии» его возможностями воспользовалось 115 татарстанцев.