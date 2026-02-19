Горячая линия для детей и родителей «Вместе против буллинга» пройдет в Татарстане

В Татарстане 24 февраля пройдет горячая линия для детей и родителей «Вместе против буллинга», посвященная вопросам агрессии в детской среде. Консультации состоятся с 16:00 до 18:00, сообщается на сайте «Единой России».

Горячую линию на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» проведут Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова и представители объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Государственного Совета РТ. Цель акции – обеспечить бесплатный и анонимный доступ к психологической и информационной поддержке для тех, кто столкнулся с агрессией в детской среде.

Родителям обещают разъяснить, как распознавать скрытые признаки буллинга, выстраивать разговор с ребенком о сложных ситуациях, взаимодействовать с администрацией учебных заведений и учитывать правовые аспекты защиты интересов несовершеннолетних. Дети и подростки смогут получить советы, как реагировать на агрессивное поведение сверстников, отстаивать личные границы и вести себя увереннее.

Задать вопросы можно 24 февраля с 16:00 до 18:00 по телефону 8 (843) 590-04-05. Кроме того, обращения уже принимаются в мессенджерах по номеру 8 (987) 205-00-63.