18 мая 2026

Горячая линия, чат-бот и компьютерная помощь: как в Татарстане поддерживают участников СВО

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На портале госуслуг России с 2025 года действует раздел «Меры поддержки для Защитников Отечества», на котором собрана вся актуальная информация по федеральным и региональным мерам поддержки для действующих участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Об этом и других полезных ресурсах рассказал сегодня замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В одном месте собраны все актуальные сведения о государственной поддержке. Для их предоставления действует удобный навигатор», – отметил он.

Получить исчерпывающую информацию обо всех мерах поддержки участники и ветераны СВО могут также благодаря республиканской электронной библиотеке «Забота о своих», созданной в рамках проекта АНО «Диалог Регионы». Для удобства пользователей действует сайт zabotasvo.tatar и чат-бот в мессенджере МАХ.

«У сайта более 200 тысяч пользователей. Пользуется популярностью чат-бот, где можно узнать о выплатах, мерах поддержки и других вопросах. Более 45 тысяч запросов на сегодняшний день поступило», – отметил Габдрахманов.

С прошлого года участники СВО и их семьи, у которых есть проблемы со связью, могут получить бесплатную компьютерную помощь от Минцифры РТ, отправив заявку.

Также люди могут обратиться на горячую линию «117», которая пользуется большим спросом.

«Более 86% запросов по мерам поддержки участников СВО поступает по телефону. С прошлого года введена специальная кнопка «5», по которым операторы могут проконсультировать. За все время более 232 тысяч обращений поступило», – сообщил Габдрахманов.

