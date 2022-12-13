Разные уголки Земли в одном регионе: в Казани показали турпотенциал Актюбинской области

Сегодня в казанском отеле «Ногай» состоялось роуд-шоу по продвижению туристического потенциала одного из ведущих промышленных центров Казахстана – Актюбинской области. Мероприятие провели Управление предпринимательства области и туристический центр VISIT AKTOBE.

На встречу съехались более 30 представителей туристической сферы Казани.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Актюбинская область находится на северо-западной части Казахстана и расположена в двух частях света – в Европе и Азии. Благодаря уникальному географическому расположению и природно-климатическим условиям регион является одним из передовых центров Казахстана. В состав области входят 12 регионов, каждый из которых по-своему красив и уникален. Находясь в Актюбинской области, вы действительно можете побывать в разных уголках Земли», – отметил директор туристического центра VISIT AKTOBE Жанибек Алтынбекулы.

Открылось мероприятие презентацией туристических возможностей региона. Так, представители делегации рассказали об исторических памятниках, интересных маршрутах, экстремальных турах и о необычных местах отдыха, которые заинтересуют даже самых матерых туристов. В их числе – заснеженные горы «Акбота-Санкибай», бескрайняя пустыня «Баркын», старинный город «Абат-Байтак», расположенный посреди дикой степи.

«В Актюбинской области более 72 сакральных объектов, 27 из них находятся в Национальном фонде. Туристам мы предлагаем как индивидуальные экскурсии, так и групповые по историческим и природным местам. Например, мы ежегодно возим туристов посмотреть на живописный „Волчий водопад“. Во всей красе его можно увидеть только весной, когда тают ледники на вершинах Бадамшинско-Алимбетовского плато. В этом году объект посетило более 100 тыс. человек. Мы планируем, что в 2023 году посещаемость увеличится», — подчеркнул Жанибек Алтынбекулы.

Атмосферу путешествия поддерживала и национальная музыка Казахстана. В течение всей встречи народный ансамбль дарил теплые эмоции, а также демонстрировал богатые традиции и обычаи казахского народа.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Жемчужиной Актюбинского региона является Иргиз-Тургайский государственный заповедник. На его территории расположены крупные реки и озера, где обитают 29 видов животных, 170 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную Книгу. Здесь туристы могут встретить диких лосей, косуль, сайгаков и кабанов.

«Помимо природы, люди охотно приезжают к нам на охотничий и рыболовный туризм. Также мы развиваем гастрономический туризм. Так, недавно был построен музей-ресторан „Сархан“, который представляет богатство кухни казахского народа. В регионе всегда есть что показать — как зимой, так и летом. Однако самое комфортное время для посещения региона — это сентябрь и октябрь. При этом цены на билеты в Казахстан достаточно приемлемые — порядка 3 тыс. рублей на самолете в одну сторону», — рассказал туроператор Еркебулан Аймуратулы.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В продолжение мероприятия актюбинский дизайнер в четвертом поколении Малика Дуйсенбаева презентовала новую коллекцию современного костюма с колоритными национальными элементами. Она отметила, что раньше вся биография человека считывалось с его костюма. Например, о родословной невесты родственники жениха могли узнать, увидев ее головной убор «саукеле»: чем больше драгоценных камней, тем богаче невеста.

«Казахи и татары – все мы тюркские народы, которые в национальной одежде всегда использовали узоры, которые отражают уникальную философию народов. Я замечаю, что тюркские узоры стали своеобразным трендом – даже в последних коллекциях итальянские компании Gucci и Prada используют различные национальные мотивы. Однако не стоит забывать о том, что, следуя трендам времени, мы должны помнить о традициях и о своем генетическом коде», - подчеркнула дизайнер.

Особые эмоции у гостей встречи вызвала дегустация актюбинских национальных блюд, таких как древний уникальный продукт из молока курт, десерт жент, продукция хозяйства «Зеру», богатая витаминами и минералами. После окончания презентации казанские туроператоры смогли подробнее узнать об оздоровительных и лечебных турах, расспросить об авторских и экскурсионных маршрутах, а также обсудить детали будущего партнерства.