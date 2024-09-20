Горы, пещеры и виноградники: камскоустьинцы представили свой код в Казани

Накануне в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Камско-Устьинского района республики. Как рассказали в пресс-службе конкурса, на входе в КДК имени Ленина гостей встречали стенды с архивными планами деревень, ушедших под воду во время затопления Куйбышевского водохранилища.

Среди них — деревни мордвы-каратаев Менситово и Шершалань. Сегодня каратаи — обособленная этническая группа мокшан, которая сохранилась только в Камско-Устьинском районе, проживают в деревне Мордовский Каратай.

Здесь же была организована отдельная экспозиция, посвященная национальной кухне каратаев. Среди блюд, которые представили местные жители, — сяканя (открытые вареники с жареными грибами), парапась, кумась, буза (напиток из хмеля) и другие национальные блюда.

Мокшане-каратаи издавна проживали на территории современного Камско-Устьинского района в деревнях Мордовский Каратай, Малое Менситово, Шершалан, а также совместно с татарами в деревне Балтачево. К началу ХХ века общая численность каратаев составляла около 4 тыс. человек, в настоящее время — всего около 100.

Сокращение численности каратаев было вызвано урбанизацией и затоплением деревень, где они жили, водами Куйбышевского водохранилища. Сами представители каратаев считают себя мокшанами или кряшенами, а родным языком — татарский.

Здесь же на экспозиции, которая развернулась в фойе КДК имени Ленина, были представлены русский слоеный курник и татарский суп с диким луком, рецепт которого сохранился только в семье Зиятдиновых из деревни Большие Кляри. Рецепт семья передает из поколения в поколение начиная с 1800-х годов.

Особая гордость Камско-Устьинского района — это уникальная природа: место слияния рек Камы и Волги. Туристический потенциал родного края презентовали местные школьники, которые сами же и разработали туристические маршруты.

Учащиеся пригласили гостей в свой район, где можно познакомиться с горой Лобач, Юрьевской пещерой, гипсовыми штольнями, а также местными виноградниками.

Здесь же был презентован проект «Семь реликвий», где представлены семейные реликвии, предоставленные жителями Камско-Устьинского района. Среди них фронтовая ложка Дмитрия Ярославского, свадебное полотенце Софьи Каряженковой, четки (тасбих) деда Назми (Сагдеева), сарафан Евдокии Никулиной и другие экспонаты. Предметы в рамках проекта периодически обновляются и демонстрируются на различных мероприятиях районного масштаба.

Украсило праздник участие представителей экологического поселения Антоновка. Жители Антоновки занимаются посадкой лесов, возрождением сортовых плодовых деревьев, детским и взрослым театром музыкальной комедии «Эка-Антоновка», организовали мастерскую преображения «Лавка Чудес», художественную и столярную мастерскую.

Здесь же живет и многодетная семья Шайхайдаровых, которая победила во всероссийском конкурсе «Семья года — 2024». Ренат и Айгуль Шайхайдаровы выиграли в номинации «Сельская семья». В октябре они отправятся в Москву на церемонию награждения.

Гордятся камскоустьинцы и своими именитыми земляками — драматургами Туфаном Миннуллиным и Радифом Сагди, певицей Флерой Сулеймановой, режиссером Сабиром Уметбаевым, дирижером Фоатом Абубакировым, актером Ильгизаром Хасановым. Считают они своим и скульптора Баки Урманче, который провел свое детство в деревне Малые Салтыки Тетюшского уезда (ныне Камско-Устьинский район).

Закончились Дни культуры Камско-Устьинского района праздничным концертом под названием «Камское Устье — жемчужина Татарстана» с участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей муниципалитета.

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. Он пригласил всех гостей праздника посетить муниципалитет для знакомства с уникальной природой и местным колоритом. На Днях культуры Камско-Устьинского района также побывали заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин и председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана, уроженец Камско-Устьинского района Хабир Иштиряков.

«Камско-Устьинский район — это жемчужина Татарстана. Несмотря на то, что этот район находится в непосредственной близости от Казани, он имеет уникальную, неповторимую природу», — отметил Дамир Натфуллин.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований РТ через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.