Горы мусора у контейнерных площадок обнаружили экологи в ходе рейда в Казани

В повторный рейд по площадкам накопления ТКО в Авиастроительном районе Казани выехали сегодня экологи совместно с районной Прокуратурой. Они побывали на улицах Давыдова, Камышинская и Мариупольская. Местами мусор был не вывезен и поэтому образовались свалки, а в некоторых местах вокруг площадок по всей земле разбросаны бытовые отходы.

«Мы находимся у контейнерной площадки по ул. Давыдова. За организацию и содержание мест контейнерных площадок отвечает муниципалитет. За своевременный вывоз мусора — регоператор, а в целом за всю организацию работы — Минстрой», — пояснил журналистам и.о. начальника Управления Государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Адель Алимов.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

По данным спикера, эта площадка в целом оборудована, но есть вопросы — отсутствуют бункеры для накопления крупногабаритных отходов, а их должно быть два. Должно быть не менее шести евробункеров, а также емкости для раздельного сбора мусора.

«Здесь имеет место быть несвоевременный вывоз, который должен осуществляться в теплое время ежедневно. За это возбуждено административное производство в отношении УК ПЖКХ. Размер штрафа составит от 100 тыс. рублей», — заметил Алимов.

Как пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ, в июле экологи совместно с Прокуратурой Авиастроительного района проверили по многочисленным жалобам жителей площадки накопления твердых коммунальных отходов в этом районе города. Тогда было выявлено множество нарушений.

Заместитель прокурора Авиастроительного района Руслан Гусамов добавил, что проблема на этой и на всех остальных площадках в районе и во многих других жилых массивах Казани заключается в том, что они переполняются строительными и твердыми коммунальными отходами.

«Мы проводили проверки, в том числе с привлечением специалистов Минэкологии и местной власти. Зафиксировали факты несвоевременного вывоза ТКО региональным оператором УК „ПЖКХ“. По факту несвоевременного вывоза ТКО возбудили дело по ч. 1 статьи 8.2 КоАП. Направили материалы проверки в Волжско-Камское межрегиональное управление Роприроднадзора», — заметил спикер.

По итогам проверок в адрес администраций районов, а также гендиректора УК ПЖКХ были вынесены представления об устранении выявленных нарушений.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«На сегодняшний день зафиксировано, что там, где прошли проверки и был зафиксирован несвоевременный вывоз отходов, места чистятся. Идет быстрая реакция регоператора и местных властей, но вот системная работа не налажена. Есть и проблемы — зачастую мусор на площадках для сбора ТКО перемешан со строительным. Есть частные извозчики, которые занимаются вывозом строительного мусора. Региональный оператор строительный мусор не вывозит», — добавил Гусамов.

При выявлении фактов сброса отходов не на контейнерные площадки, а на земли прилегающих территорий специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с правоохранительными органами предпринимают административные меры.

Так, в ходе сегодняшнего рейда по ул. Мариупольской было выявлено, что мусор с контейнерной площадки вывезен, но вокруг нее по всей территории разбросаны различные бытовые отходы. Как отметил Адель Алимов, эти земли находятся в муниципальной собственности. Собственник земель должен привести их в надлежащее состояние.