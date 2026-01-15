news_header_top
Экономика 15 января 2026 17:23

«Горводзеленхоз» направит 43 млн рублей на аренду спецтехники в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

МУП «Трест «Горводзеленхоз» выступает заказчиком в четырех тендерах на аренду спецтехники для содержания Казани на общую сумму 43 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы на портале госзакупок.

В перечень требуемой техники входят самосвалы различной грузоподъемности, фронтальные и мини-погрузчики, а также эвакуаторы. Оплата будет производиться по фактически выполненным рейсам и машино-часам в пределах установленного лимита.

Общее количество требуемой техники по условиям четырех документов – не менее 95 единиц. Победитель аукциона будет предоставлять спецтехнику с водителями и машинистами для выполнения работ по комплексному содержанию дорог, внутриквартальных проездов и прилегающих территорий в Казани.

Все расходы на эксплуатацию техники, включая топливо, обслуживание, страхование и заработную плату экипажей, возлагаются на подрядчика. Дополнительно техника должна быть оборудована системой спутникового мониторинга для контроля выполнения работ.

Всего опубликовано четыре тендера – два из них на сумму 10 млн рублей, по одному – на 8 млн и на 15 млн рублей. Договоры планируется заключить до конца 2026 года.

