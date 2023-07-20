Горожане смогут взять пробы воздуха и воды со специалистами «Казаньоргсинтеза»

С начала года специалисты «Казаньоргсинтеза» провели более 340 отборов проб и замеров атмосферного воздуха. Для повышения прозрачности мероприятий по контролю качества воды и воздуха к ним предоставят доступ жителям прилегающих районов. Они смогут принять личное участие в отборах проб воды и воздуха, а также в получении результатов анализов, сообщает «Казаньоргсинтез».

Это предложение стало результатом заседания Общественного совета предприятия, в котором приняли участие экоактивисты и представители надзорных органов.

Состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Казаньоргсинтеза» на постоянной основе контролируется мобильной экологической лабораторией, которая позволят проводить отборы проб воздуха и за пределами СЗЗ. С начала года с ее помощью специалисты провели более 340 отборов проб и замеров, которые делаются в том числе вне графика, по соответствующим запросам со стороны жителей соседних районов.

Результаты всех замеров полностью открыты, они публикуются сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» открыт раздел «Экомониторинг», где можно ознакомиться с информацией о контроле качества воздуха в районе предприятия и еженедельными результатами замеров.