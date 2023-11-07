Горожане и эксперты обсудят, что можно считать символами Казани и Татарстана

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана в рамках программы «Городские модераторы» пройдет дискуссия «Что мы считаем символами Казани и Татарстана и почему». Встреча состоится в 19 часов 9 ноября в конференц-зале.

Горожане и эксперты обсудят, что можно считать символами республики, а также кто и как их определяет. Кроме того, они поговорят о формировании локальной идентичности: как правильно с ней работать и как она влияет на развитие территорий.

В качестве спикеров в мероприяии примут участие главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэм Забиров, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов, краевед и гид Марк Шишкин, архитектор-градостроитель Дарья Толовенкова и пр.

Для участия в дискуссии нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.