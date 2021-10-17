Дома на деревьях и бани с фурако: как развивают экотуризм в Татарстане

В Департаменте «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» рассказали о самых популярных направлениях для глэмпинга и кемпинга в Татарстане и об отличительных особенностях этого бизнеса.

В Татарстане растет спрос на глэмпинги и кемпинги

Сегодня Татарстан – один из самых активных участников рынка экотуризма. В республике действуют 7 новых объектов размещения на природе: в Камско-Устьинском, Лаишевском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. Еще 13 объектов находятся на разных стадиях запуска.

В целов в республике отмечается увеличение спроса на глэмпинги и кемпинги. Кемпинги – это палатки, размещенные на питчах (дощатые настилы) с общими удобствами на территории. Глэмпинги – это не капитальные строения, которые организованы по принципам кемпингов, но с более комфортными условиями. Всего в России около 190 глэмпингов; их ежегодный прирост составляет 100%.

Если говорить о республике, то на 10 тыс. жителей Казанской агломерации приходится 5 мест в объектах отдыха на природе, а на 1 тыс. жителей Камской агломерации – 2 места.

В июне завершилась первая образовательная акселерационная программа «Глэмпинг Бизнес», в которой департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» выступил одним из организаторов. В общей сложности заявки подали более 300 предпринимателей, из которых 110 вошли в число слушателей; 10 проектов были взяты на трекинг-сопровождение. Преподавателями стали эксперты индустрии.

Стоит отметить, что в скором времени будет создан цифровой каталог земельных участков, имеющих уникальную природу, ландшафт и высокий потенциал для строительства экологичного объекта размещения. Такие земли получат поддержку в первую очередь.

Современное предпринимательское сообщество заинтересовано в том, чтобы пробовать новые форматы, а Департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» помогает предпринимателям на запуске с разработкой бизнес-проектов, предоставляет методические пособия, облегчающие процесс строительства, содействует в работе с госструктурами.

Глэмпинги выбирают пары с детьми, молодожены и фрилансеры

Людям нужен не просто привычный комфорт на природе, но и те виды активностей, которых нет в традиционной городской среде. Предприниматели учитывают это еще на стадии проектирования, когда изучают свою целевую аудиторию и создают новый продукт. В Татарстане построены глэмпинги, предлагающие самый широкий спектр услуг и отвечающие потребностям в комфорте и красоте.

Например, в глэмпинге «URMANCAMP» почти у каждого дома есть японские фурако («фурако» – большая деревянная бочка) или купели. Глэмпинг Best Glamp «Лесная поляна» предоставляет уникальный вид размещения – зеркальный дом на дереве, а также множество активностей: мангальную зону, прогулки на парусной яхте, воздушную тропу, банный комплекс с панорамной баней, баней-бочкой и фурако на травах. Молодежный глэмпинг «Дикая Дача» представляет собой простые и уютные домики, которые воссоздают атмосферу дачи. Кемпинг «Дикая собака Динго» расположен на одном из волжских островов неподалеку от Казани - туда вас доставят на лодке. Для семейного отдыха подойдет глэмпинг «Halal Resort», открывшийся недавно в Рыбно-Слободском районе.

Как правило, глэмпинги выбирают пары с детьми, молодожены, фрилансеры, дружеские компании. Именно на эти целевые группы ориентируются предприниматели перед открытием… И попадают точно в цель.

Большинство городских жителей выбирают отдых на природе на несколько дней, как правило, в выходные. Часто владельцы кемпингов проводят специальные акции. Например, при длительном бронировании глэмпинги «Halal Resort» и «Лебедино» предлагают свои скидки. С сентября этого года скидка на проживание от двух суток действует и в глэмпинге Bst Glamp “Лесная Поляна”.

Несмотря ни на что, рынку есть куда расти. В Татарстане еще не запущен ни один автокемпинг, но и тут наблюдаются подвижки. Сейчас на стадии проектирования находится глэмпинг-парк «Источник», в состав которого войдет площадка для автокемпинга, а в Зеленодольском районе в будущем планируется открытие глэмпинга «Драйв парк».

Короткое лето накладывает обязательства по срокам реализации проекта. Однако это не большая проблема, так как «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» содействует в ускорении многих процессов. Например, в подготовке документов, снятию административных барьеров и т.д.

Отдых на татарстанском «взморье»

Как правило, глэмпинги открывают предприниматели, у которых уже есть действующий бизнес. Им интересно попробовать себя в новом деле.

Департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» предлагает инвесторам обратить внимание и на такое направление, как восстановление заброшенных баз отдыха, которые изначально расположены в привлекательных локациях. На текущий момент имеется около 15 подобных объектов. Специалисты департамента смогут проконсультировать по разработке и запуску проектов.

Отдых в глэмпинге на территории Татарстана нельзя сравнивать с какими-либо другими видами отдыха, с той же поездкой на море. Глэмпинг на природе подходит людям, которые предпочитают уединение, спокойствие и отдых от суеты. Также подобный вид отдыха отвечает потребностям людей в чем-то новом и уникальном.

Стоимость проживания в глэмпинге зависит от уровня комфорта и дня недели. Самый доступный вариант – это приехать со своей палаткой в действующий кемпинг. Такая услуга обойдется в 500–1,5 тыс. рублей в сутки. Например, в кемпинге «Дикая собака Динго» стоимость этой услуги в будни составит 1 тыс. рублей. Стоимость аренды сафари-тентов – от 4 до 8 тыс. рублей - в соответствии с размером палатки и днем недели. Домики для аренды стоят дороже.

Если говорить про альтернативы поездке к морю в целом, тут тоже важно различать потребности людей. Кому-то важен сам факт нахождения вблизи моря, другим нужны пятизвездочные отели и программа all inclusive, кто-то едет в санатории за оздоровлением.

Из всех возможных альтернатив курортам в Татарстане специалисты советуют обратить внимание на «Камский Трофей» – это современный трехзвездочный отель, идеальное место для загородного отдыха, где можно насладиться SPA-процедурами, красивыми видами, высоким уровнем сервиса и даже искупаться в море, правда, не в Средиземном, а в «Камском».

Все новые глэмпинги и кемпинги Татарстана представлены на сайте ecotourism.tatar в разделе «Объекты отдыха».

В первую очередь изучите профиль глэмпинга, доступные услуги и специализацию. Посмотрите на окружающую местность, узнайте, чем можно занять свое время. Каждый глэмпинг и кемпинг погружает в свою атмосферу. Однако лучше ориентироваться только на собственные интересы и отзывы гостей.

Еще одна рекомендация, которая точно не будет лишней – просматривайте раздел «Активности на природе» на сайте ecotourism.tatar. Там можно найти разные предложения для любого времени года. К слову, база постоянно пополняется.

Экотуризм обретает землю

Как пояснила партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», член комиссии по совершенствованию законодательства Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Гульнара Беглова, в июле 2021 года в Земельный кодекс РТ были внесены поправки, направленные на упрощение реализации проектов экологического туризма. Процедуру упростили в целях развития инфраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных районов, привлечения дополнительного туристского потока.

Согласно принятому закону, установлена возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объекта отдыха и рекреации в сфере экологического туризма. К таким объектам, в том числе, отнесены гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-оздоровительные лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы, трассы. Земельный участок для этих целей предоставляется заинтересованному лицу на основании распоряжения Президента РТ.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью получить земельный участок в аренду без проведения торгов для размещения объектов в сфере экологического туризма, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Выбрать земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности;

2. Разработать концепцию проекта;

3. Подать ходатайство с приложением необходимых документов в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан для рассмотрения.

Порядок предоставления юридическим лицам земельных участков без проведения торгов для размещения объектов в сфере экологического туризма предусмотрен Постановлением Кабмина РТ. Указанным нормативным актом регулируется вся процедура приобретения прав на земельный участок, а также перечень необходимых документов и требования к ним.

Гостям важна картинка

«Глэмпинги в Татарстане появились относительно недавно, но мы заметили спрос на данный вид отдыха и решили работать в этом направлении, - заявила владелица одного из татарстанских глэмпингов Альбина Закирова. - Не все готовы ехать заграницу, однако потребность в отдыхе есть. Гости хотят не просто выехать на природу, им важен уют и красивая картинка вокруг. Мы постарались воплотить все пожелания в жизнь».

Если делать выводы по летнему сезону, то востребованность глэмпингов высокая, подчеркнула собеседница ИА «Татар-информ». В РТ приезжали туристы не только со всей республики, но и из других регионов России. Так, были гости из Йошкар-Олы, Уфы и Санкт-Петербурга.

«Наш глэмпинг находится на берегу реки - и вплоть до 26 августа его обитатели купались, - рассказала Закирова. - В данный момент мы активно готовимся к зимнему сезону. Очень приятно, что география наших гостей постоянно расширяется».

Фото предоставлены Фондом «Институт развития городов РТ»