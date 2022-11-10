Городские цветники в Казани начали готовить к зиме

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Казани стартовала работа по подготовке цветочных клумб к зиме – работники «Горводзеленхоза» укрывают их ветвями хвойных деревьев, которые являются главной защитой для многолетних растений в холодное время года.

«Хвойный лапник защищает растения от холодного ветра, является зонтом от ледяного дождя и мокрого снега, сглаживает перепады температур, притеняет от обжигающих лучей зимнего солнца. Также животные избегают опасности уколоться и не ходят по клумбам», – поясняет пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.

Фото: Комитет внешнего благоустройства

Сегодня работники укрывали цветники в сквере Асгата Галимзянова, у здания Национальной библиотеки, у памятника Державину, у памятника Бутлерову, на площади Свободы и около парка Горького, вчера – цветочный склон на ул.Бутлерова.

«Такая процедура помогает молодым растениям пережить зиму. Колючие ветки сосен, елей и пихт создают барьер для задержания снега, укрывают их от ветра, при этом позволяют растениям дышать под снегом», – пишет в своем телеграм-канале пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, в этом году на цветочно-ландшафтное оформление Казани направили 55 млн рублей, цветами украсили 59 улиц площадью около 19 тыс. кв.м.