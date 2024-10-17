«Город. Осень. Творцы»: журнал «Казань» провел концерт-презентацию осенних выпусков

Сегодня, 16 октября, в Доме Актёра им. М. Салимжанова состоялся концерт-презентация «Город. Осень. Творцы». Традицией для журнала «Казань» уже несколько лет являются мероприятия, проводимые в честь выхода нового номера издания. На празднике собрались читатели-единомышленники журнала и любители культуры Казани. Сегодня зрители смогли увидеть яркие выступления артистов-героев нового выпуска журнала «Казань».

«Каждая презентация журнала «Казань» — это великое событие. Альбина Абсалямова всегда приглашает нас на такие мероприятия. Думаю, она хочет, чтобы мы почувствовали эту энергетику и атмосферу. Здесь собралось огромное количество людей, которые любят свой родной город, родной журнал. У издания «Казань» большая история, интересные люди с каждым номером пытаются создать шедевр, рассказывая свои истории. Добро пожаловать в мир большой журналистики, в мир журнала «Казань», в мир нашего с вами города!», - высказался в своей речи генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Журналу в этом году исполняется 31 год. В этот вечер были представлены сентябрьские и октябрьские номера журнала «Казань». Октябрьский номер посвящен архитектуре города, а сентябрьский «Году семьи».

Участниками вечера сегодня стали талантливые музыканты и художники, группы и авторы песен. Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова в виде интервью проводила беседы с архитекторами столицы Татарстана былых времен и нынешних. Одним из первых выступающих на празднике стал верный друг журнала, заслуженный архитектор РФ Герман Бакулин, он, отвечая на вопросы главного редактора Альбины Абсалямовой, рассказал о зданиях и постройках, которыми он сам когда-то руководил.

«Когда я был в Москве на учебе по строительству, я услышал очень интересное выражение от нашего лектора. Он сказал: “Архитектор в мире профессионалов – специалист-дилетант”. Мы были очень удивлены. Позже он пояснил, что это похоже на то, что в мире животных человек тоже дилетант. У него нет хвоста, гривы и когтей, но он способен создавать то, что животное не может. Так же, как и архитекторы. Наши здания рассказывают людям совсем другие вещи, которые мы не программировали, сидя за компьютерами. Думаю, что надо как-нибудь создать словарь архитектурных терминов, хотелось в 2025 году написать небольшое эссе об этой идее. Когда я иду по городу, то чувствую гордость за здания, которые я спроектировал. Например, одними из моих работ являются всем известные “Выставочный зал союза художников”, “Гуманитарный университет” и здание Госсовета», - поделился со зрителями своей историей Герман Бакулин.

На презентации также выступила с речью директор дома-музея В.П. Аксёнова, архитектор-реставратор Ирина Аксёнова, статья о которой была написана в новом выпуске журнала «Казань». Материал приобрел название «Ленинградка», так как женщина провела многие годы в Петербурге. В беседе с Альбиной Абсалямовой она поделилась историей своего профессионального успеха и интересными историями с работы.

Музыкальную часть мероприятия составили выдающиеся исполнители и музыканты. Героиня сентябрьского номера журнала певица Надежда Игнатьева исполнила несколько музыкальных номеров, в том числе и в дуэте со своим братом Александром Игнатьевым, вокалистом фольклорного ансамбля «Бермянчек». Александр же в свое время успел выступить и с сольным номером.

Также музыкант Всеволод Сарандов рассказал зрителям о творчестве отца, статья о котором вышла в сентябрьском номере издания под названием «Он творил, чтобы творить». Сочинение Всеволода исполнила лауреат всероссийских и международных конкурсов, пианистка и педагог Казанской консерватории Натэла Чохэли, а сам он выступил в дуэте с автором-исполнителем Алексеем Егоровым. В беседе с Альбиной Абсалямовой Всеволод Сарандов поделился, как повлияла на него творческая атмосфера, которая царила в доме его семьи.

«Я родился среди искусства, я помню запах дерева. Я помню, как родились великие произведения искусства. Мама у меня была педагог по фортепиано. Моя семья – это живой пример преданного творчества. Папа у нас всегда творил, я никогда не видел его без карандаша, он всегда что-то сочинял и искал вдохновение на создание чего-то великого. Его мало интересовала рутинная жизнь, он жил в своем мире, и, честно говоря, у него была огромная библиотека внутреннего мира. У него я научился одной вещи: творчество существует не для того, чтобы иметь что-то с этого. Искусство - это стиль жизни, это внутренне состояние и порыв. Собственно, поэтому название статьи о моем отце “Он творил, чтобы творить” наиболее ярко и точно описывает его жизнь», - подметил Всеволод Сарандов.

Творческим этапом концерта стала презентация художников Альфии Ильясовой и Ильгиза Гимранова. Они рассказали читателям журнала о своих работах, которые можно нередко увидеть на обложках осенних номеров.

К интервью присоединился ещё один герой прошлого номера – профессор кафедры народных инструментов Казанской консерватории Валерий Яковлев. Вместе с учеником, баянистом и самым молодым преподавателем кафедры КГК Сайдашем Фахразиевым исполнили музыкальную композицию.

Завершился концерт ярким сюрпризом для гостей вечера - выступлением татарской группы «Инеш». Музыканты исполнили несколько песен для слушателей, наполнив зал веселой атмосферой.