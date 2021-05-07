Простор, размах и место поклонения: 23 художника запечатлели виды Джукетау в Чистополе

Путешествие к городищу Джукетау вдохновило художников — участников Всероссийского художественного плэнера — на эпические композиции, способные передать величие этой древней земли.

Мастера кисти были настолько впечатлены красотой открывшихся перед ними пейзажей, что на написание работ им потребовалось всего три часа.

«Каждый написал по одной работе. Всего за три часа. В поездке приняли участие 23 художника», — рассказал ИА «Татар-информ» народный художник РТ, первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов.

Московский живописец, монументалист, один из самых известных импрессионистов России Бато Дугаржапов удивил всех присутствующих художников яркими красками, своим индивидуальным отношением к миру.

«Легендарная земля Джукетау поражает воображение. Все бежали с этюдниками, всем не терпелось начать работать. Пространство обалденное. Художники, конечно, все умирают от красоты, и я в том числе», — поделился живописец.

Москвич Вячеслав Короленков, известный в России, Европе и США, — рассказал, что ему прекрасно пишется в Чистополе, так как здесь он в полной мере может ощутить размах и пространство.

«Здесь ощущение, что ты — пространство. Мне всегда его не хватает. В Москве — это тесные улочки и дома. В Джукетау ты ощущаешь себя полнее, видишь горизонт», — поделился своими ощущениями мастер кисти.

Художник-живописец Игорь Панов приехал из Тольятти. Он рассказал, что очень раз этой поездке, так как встретил здесь старых друзей и сумел завести новых. Чистополь привлек его красивыми видами и, конечно, Камой.

«Места здесь красивые. Я приехал с Волги, которая немножко похожа на Каму, но Кама другая. Будет интересно написать. Я думаю, работы получатся у всех замечтальные», — выразил надежду гость Татарстана.

Заслуженный художник РТ Ильдус Муртазин из Нижнекамска рассказал, что приехал на эту землю поклониться предкам, так как его мама, бабушка и дедушка родом из Чистополя.

«Я пишу исторические картины, поэтому для меня это место поклонения», — поделился он.

Всероссийский художественно-выставочный проект «Старый Чистополь. Возрождение» проходит с 3 по 17 мая и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Его цель — сохранение исторических памятников и архитектурного образа старинного провинциального города средствами изобразительного искусства.

Более чем 40 художникам из разных концов России, Беларуси, Киргизии и Татарстана предстоит запечатлеть мгновения и столетия прошлой жизни Чистополя.

Фотографии и видео предоставлены художниками — участниками плэнера. На видео Мударис Мингазов, о его работе над старинным домом в Чистополе ИА «Татар-информ» рассказывало ранее.