Двум городам Татарстана впервые присвоили звание «Литературный город России»

Сразу двум городам Татарстана присвоили звания «Литературный город России» – Елабуге и Чистополю. На посвященной этому событию церемонии председатель Союза писателей России Николай Иванов вручил представителям руководства городов дипломы, вымпел «Литературный город России» и малую копию флага Союза писателей России.

Союзу писателей в ответ вручили гербы «литературных городов».

«Города республики впервые удостаиваются почетного статуса, это вызывает особую гордость. Неслучайно победили именно Чистополь и елабуга, ведь эти территории богаты своим наследием, о которых помнят, чтят и транслируют сами горожане», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Почетное звание «Литературный город России» присваивается решением правления Союза писателей России за заслуги в сохранении литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе. Помимо этого, на выбор победителя влияют проведение всероссийских и межрегиональных литературных мероприятий, работа литературных объединений и литературных музеев. Немаловажным является сохранение памятников литераторам, а также внимание муниципальных властей к проблемам литераторов и другое.