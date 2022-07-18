news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
18 июля 2022  23:05

Двум городам Татарстана впервые присвоили звание «Литературный город России»

news_top_970_100

Сразу двум городам Татарстана присвоили звания «Литературный город России» – Елабуге и Чистополю. На посвященной этому событию церемонии председатель Союза писателей России Николай Иванов вручил представителям руководства городов дипломы, вымпел «Литературный город России» и малую копию флага Союза писателей России.

Союзу писателей в ответ вручили гербы «литературных городов».

«Города республики впервые удостаиваются почетного статуса, это вызывает особую гордость. Неслучайно победили именно Чистополь и елабуга, ведь эти территории богаты своим наследием, о которых помнят, чтят и транслируют сами горожане», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Почетное звание «Литературный город России» присваивается решением правления Союза писателей России за заслуги в сохранении литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе. Помимо этого, на выбор победителя влияют проведение всероссийских и межрегиональных литературных мероприятий, работа литературных объединений и литературных музеев. Немаловажным является сохранение памятников литераторам, а также внимание муниципальных властей к проблемам литераторов и другое.

 

#литература #награда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100