«Города не исчезают»: Институт археологии АН РТ празднует свое десятилетие

В Академии наук Татарстана прошла церемония открытия программы мероприятий «Итоги и переспективы развития археологической науки в Урало-Поволжье», посвященных десятилетию Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и 95-летию со дня рождения Альфреда Халикова.

С поздравлением к участникам обратился президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. В своей речи он подчеркнул важную роль научно-образовательного центра в укреплении основ российского общества и высокие показатели научно-технического развития республики в региональном рейтинге.

«Мы рады тому, что Академия наук становится площадкой для встречи выдающихся ученых, наших коллег, друзей со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Поводов для таких встреч становится все больше, нам есть о чем рассказать. Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — десять лет со дня основания Института археологии им. А.Х. Халикова. За это короткое время институт стал одним из ведущих научно-академических учреждений. Искренне поздравляем весь коллектив института с этим юбилеем, желаем творческих успехов на пути служения науке во благо процветания нашей республики, страны», – сказал Минниханов.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, вспоминая историю создания Академии наук в республике, подчеркнул: «Ответственно? — Да. Но оно себя оправдывает. Если чувствуете ответственность и подготовленность, бояться не нужно».

Он также напомнил о высоких экономических показателях в прошлом полугодии. Причина этому — машиностроение и оборонные заводы. «В рамках дружеского совета — наши предприятия востребованы, они не должны пустовать», — уверен Шаймиев.

Мероприятия будут проходить три дня. Программа включает в себя выставку «Города не исчезают… История Укека в находках», обзорную экскурсию по Казанскому Кремлю, международную научную конференцию «IX Халиковские чтения» и научный семинар «Городская культура тюрко-татарского населения Евразии».

Автор материала: Жамиль Салимгареев