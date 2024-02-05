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Города будущего, инвестиции и туризм: московские студенты смогут «Влюбиться в Татарстан»
28 февраля на ВДНХ пройдет интеллектуальная игра «Влюбиться в Татарстан». Мероприятие организовано Полномочным представительством республики в Москве и корпорацией «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба полпредства.
Главная цель организаторов — привлечь молодежь к решению актуальных вопросов и проблем родного региона, а также его дальнейшему развитию.
В кейс-чемпионате примут участие студенты московских вузов. Им предстоит решить задачи, связанные со строительством города будущего, привлечением инвестиций, развитием экономики, инфраструктуры и туризма.
Проведет игру команда опытных преподавателей цифровой академии и приглашенные эксперты.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке либо или QR-коду (на афише). Мероприятие стартует в 16.00, а сбор участников начнется на 20 минут раньше.
Место проведения: Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 15, ВДНХ (павильон «Дом мечты»).
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