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Ру Тат
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Общество
25 февраля 2022  19:22

«Город женщин»: вышел первый весенний номер журнала «Казань»

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Тема первого весеннего номера журнала «Казань», уже вышедшего в печать, звучит как «Город женщин». 

«Мир в его глобальном значении всегда спасала красота. И она доминирует в этом номере: в чувственных стихах, в провокационных работах казанских художников, в откровенных фотоснимках, воспевающих красоту женского тела», — отмечают авторы. 

Создатели решили раскрыть мир женщины разными способами: в номере можно найти и историю любви и ненависти в Доме Ушковых, и историю мамы пятерых детей в сопровождении оркестра, и исповедь натурщицы.

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