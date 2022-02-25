«Город женщин»: вышел первый весенний номер журнала «Казань»

Тема первого весеннего номера журнала «Казань», уже вышедшего в печать, звучит как «Город женщин».

«Мир в его глобальном значении всегда спасала красота. И она доминирует в этом номере: в чувственных стихах, в провокационных работах казанских художников, в откровенных фотоснимках, воспевающих красоту женского тела», — отмечают авторы.

Создатели решили раскрыть мир женщины разными способами: в номере можно найти и историю любви и ненависти в Доме Ушковых, и историю мамы пятерых детей в сопровождении оркестра, и исповедь натурщицы.