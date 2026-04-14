Город растет, сервисов не хватает: какие ниши открыты для малого бизнеса в «Алабуге»

Елабуга показывает фантастический экономический рост, во многом благодаря активному развитию особой экономической зоны «Алабуга». Однако инфраструктура и города, и ОЭЗ не успевает за столь стремительным развитием. С какими проблемами сталкиваются жители района и какие перспективы здесь есть для предпринимателей – в материале «Татар-информа».





«Предложение отстает от спроса»

Елабужский район стабильно удерживает лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического развития республики, в частности благодаря активному развитию особой экономической зоны «Алабуга». Однако «этот рост порождает спрос, а предложение, к сожалению, отстает», заявил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса PT Ильяс Нуриев на круглом столе в «Татар-информе» о перспективах участия предприятий малого и среднего бизнеса на территории ОЭЗ.

«Елабужские власти сделали все возможное, но не получается удовлетворить слишком большой спрос. Особая экономическая зона дает серьезный драйв роста. Дело в том, что малый средний бизнес оказался не совсем готов к такому большому объему. Должно идти развитие бизнеса, должно быть больше мест для развития», – заявил Нуриев.

И действительно, как отмечал мэр Елабуги, глава района Рустем Нуриев на итоговой сессии района, средняя заработная плата в Елабуге по итогам 2025 года достигла 209 тыс. рублей, а валовой территориальный продукт превысил 530 млрд рублей. Однако, чтобы обеспечить потребности населения, нужно ускорять темпы строительства как жилья, так и инфраструктуры.

От общепита до аптек и продуктовых

Как отметила руководитель департамента питания и работы с арендаторами ОЭЗ Ксения Белавина, речь идет абсолютно обо всех сферах бизнеса в Елабуге, начиная от мест питания и отдыха, заканчивая дорогами и общественным транспортом.

«Если же говорить об ОЭЗ, то всегда необходимы места для приема пищи, а также продуктов питания и бытовых вещей. Кроме того, аптеки всегда должны быть под боком, чтобы из экономической зоны не выезжать в Елабугу за лекарствами. Мы ведем активную работу в этом направлении: на нашей территории уже появились столовые, фудкорты и кафе, а также сейчас строится крупный торговый центр и гипермаркет», – заявила Белавина.

Количество работников на ОЭЗ сегодня уже превысило 40 тыс. человек. Таким образом большинство сотрудников приезжают на работу либо из Елабуги, либо из соседних районов.

«Почти 80% работников приезжают из соседних регионов»

«Почти 80% всех лиц, кто там зарабатывает, приезжают из соседних регионов. Соответственно, деньги, которые они зарабатывают, они увозят. Мы, как предприниматели, понимаем, что хотя бы какую-то часть, пусть даже 10-15%, неплохо бы оставить именно в Елабужском районе. Здесь должны быть дома, гостиницы, развлекательные места, полезные услуги», – отметил Ильяс Нуриев.

Отметим, что для привлечения предпринимателей на территорию «Алабуги» в прошлом году запустили бизнес-форум, собравший более 200 представителей предпринимательского сообщества.

«Целью этого бизнес-форума было именно привлечь внимание предпринимателей к тому, что в городе Елабуге и в особой экономической зоне сложилась уникальная ситуация, уникальная обстановка, когда количество потребителей, количество сотрудников, постоянно прибывающих в свободную экономическую зону, студентов, которые учатся на свободной экономической зоне, кратно увеличивается, и бизнес города не поспевает за решением вопросов этих людей», – рассказала вице президент АПМСБ РТ, руководитель проекта «Бизнес-форум малых городов #Елабуга» Ландыш Шарифуллина.

«Два сетевых барбершопа на 70 тыс. населения»

С учетом активного роста ОЭЗ на ее территории формируются новые возможности для запуска и развития бизнеса.

«Я недавно уточняла: на всю Елабугу два сетевых барбершопа. Это на 70 тыс. населения», – подчеркнула Ксения Белавина.

Председатель Совета предпринимателей Елабужского муниципального района Владислав Пыченков в свою очередь подчеркнул, что администрация района открыта к любым предложениям и готова обсуждать варианты с каждым предпринимателем индивидуально.

«Первое, что мы можем предложить, и сейчас мы это четко видим, – это колоссальный трафик», – заявил Пыченков.

Еще одним важным моментом он выделил платежеспособное население, которое готово платить за различные товары и услуги, если соответствующая инфраструктура будет расположена и развиваться на территории экономической зоны либо в самом городе Елабуге.

К слову, в августе этого года на территории ОЭЗ планируют запуск торгового центра площадью 12 тыс. квадратных метров, который обещает стать точкой притяжения жителей. Некоторые бизнесмены уже начали бронировать часть арендных площадей.

«Не верят в трафик»

Однако, по словам Пыченкова, многие игроки, в том числе и крупные компании, просто боятся заходить в эту зону, потому что не верят в трафик. «Они думают, что это маятниковая история, когда утром поехали на работу из города и вечером вернулись и ничего не купили. Не верят в трафик», – заявил он.

Однако Белавина, в управлении которой есть кофейня на территории ОЭЗ, утверждает, что показатели говорят об обратном. При этом она рекомендует заходить на территорию с франшизными компаниями, так как люди больше готовы платить за проверенные товары и услуги.

Подводя итоги, все эксперты единогласны выразили уверенность, что перспективы для развития бизнеса на территории Елабужского района весьма оптимистичные и «каждый вложенный рубль обернется существенной прибылью».

«Будет не Чертово, а купеческое городище», – пошутил Ильяс Нуриев.

Он добавил, что, учитывая имеющиеся потребности, Елабужский район может стать «прекрасной мастерской для любых идей бизнеса».