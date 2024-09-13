Город промышленных гигантов и родников: Нижнекамск представил свой культурный код

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» состоялась презентация программы Нижнекамского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в фойе КЦ «Сайдаш» гостей встречали семейные ансамбли и выставка «Многоцветие культур» национально-культурных обществ Дома дружбы народов Нижнекамского района. Был представлен национальный колорит района: национальные костюмы, женские украшения, музыкальные инструменты, сувениры, предметы быта, ремесла, отражающие богатство и разнообразие культурных традиций разных народов.

Среди встречающих был и семейный ансамбль «Баш Чишмә» – он назван в честь одноименного колхоза, который был организован в селе Чабья. Стоит отметить, что на сегодняшний день данного села не существует — при строительстве Нижнекамска деревня Чабья вошла в состав города, а ее жители расселены. О деревне сейчас напоминает лишь улица Чабьинская в Нижнекамске.

Далее гостей праздника познакомили с семейными династиями Нижнекамского района. Так, во втором зале КЦ «Сайдаш» гостей встречала образцовая семья Лотфуллиных — победители конкурса «Семья — гордость Нижнекамска».

Главное увлечение семьи — создание генеалогического древа, которое насчитывает уже 14 поколений. Здесь же прошла презентация Древа жизни и истории сел, которую представил уроженец Нижнекамского района Айдар Хамзин.

Главный архитектор Нижнекамска Фирдавис Ханов презентовал гостям общественные пространства города. По его словам, по количеству парков он может поспорить с Казанью. Несмотря на то что Нижнекамск в пять раз меньше столицы Татарстана, здесь имеется 11 благоустроенных парков, 7 родников, променады, набережная, пляж и даже свой амфитеатр, вмещающий 12 тысяч человек.

С туристической тропой, краеведческим маршрутом и с родниками Нижнекамского района познакомила интерактивная выставка-инсталляция «Ачык йөзле, кунакчыл халкым минем», посвященная гостеприимству татарского народа.

В соседнем зале развернулась ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также интерактивная площадка сельских поселений «Авылкаем» («Моя деревенька») районного Дома культуры «Мирас». Здесь гости праздника могли узнать о деревенском быте народов, населяющих Нижнекамский район.

В каждом из подворий посетителей угощали чаем, приготовленным на местной родниковой воде. Здесь же был показан обряд встречи невесты в доме жениха, проведены мастер-классы по корзиноплетению, резьбе по дереву, вязанию веников, вычесыванию шерсти, прядению, вязанию, вышиванию, изготовлению пуха из перьев для подушек, нарезке лапши и взбиванию масла.

Театр юного зрителя Нижнекамска представил спецплощадку, посвященную вкладу купцов Стахеевых в развитие края, меценатству и семейным традициям. Детская художественная школа №1 организовала выставку дипломных работ выпускников «Мой любимый Нижнекамск».

Централизованная библиотечная система Нижнекамска представила тематическую площадку «Без тарихта эзлебез: Түбән Кама төбәге».

Отдельное место заняла экспозиция «Шәхесләр белән бизәлә туган як тарихлары» — выставка, посвященная известным выходцам Нижнекамска и Нижнекамского района, лауреатам Тукаевской премии, среди которых писатели Разиль Валиев и Зульфат Хаким, живописец и скульптор Ахсан Фатхутдинов, художник-проектировщик Рашид Шигабутдинов, археолог Айрат Ситдиков, архитектор Фирдавис Ханов. Здесь же развернулась экспозиция картин ведущего художника Нижнекамска Ильдуса Муртазина.

Нижнекамский район славится своими родниками — всего их здесь 11, самый известный — Красный ключ. Участие в его создании принимал известный живописец, скульптор, лауреат Тукаевской премии Ахсан Фатхутдинов, который с 1969 года жил и творил в Нижнекамске.

На выставке в Казани также были представлены некоторые его картины и скульптуры, посвященные родникам. Через тему родников была передана и история Нижнекамского района во время концертной программы. Ведь, по словам организаторов, Нижнекамск — это не только город промышленных гигантов, но и мир живых родников.

Перед зрительным залом КЦ «Сайдаш» развернулся Милли-маркет, где гости смогли познакомиться с изделиями нижнекамских мастеров. На площадке представлены украшения ручной работы, тамбурная вышивка, роспись по коже, резьба по дереву и гончарное ремесло. Здесь же развернулась выставка гармоней, аккордеонов и баянов.

Закончились Дни культуры Нижнекамского района театрализованным концертом под названием «Чишмәләр иле — туган ягым» («Живи, родник! В тебе душа народа!»). Профессиональные и самодеятельные творческие коллективы рассказали зрителю, о чем говорят родники в Нижнекамском крае.

Перед началом концерта заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов поприветствовал гостей от имени главы района Рамиля Муллина.

«Несмотря на то что наш город и район молодые, у них очень богатые традиции», — отметил он.

Дни культуры Нижнекамского района посетил также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в республике второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках города будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана. Их ожидают историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.