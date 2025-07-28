«Город не узнать»: в Чистополе рассказали, как изменилась жизнь благодаря «Нашему двору»

В Чистополе прошел фестиваль добрососедства «Наш двор», который собрал активных жителей и гостей района. Местом встречи стала набережная «Наречье». На мероприятии обсудили и итоги реализации одноименной республиканской программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Со сцены гостей фестиваля приветствовал секретарь Чистопольского отделения «Единой России» Дмитрий Иванов. Он рассказал, что в районе в рамках программы «Наш двор» благоустроили свыше 200 дворовых территорий, а в этом году будет отремонтировано еще 15 дворов.

«Особенно хочу отметить активное участие самих жителей в благоустройстве своих дворов. Вы не остались в стороне, а стали настоящими соавторами преображения: высаживали цветы и кустарники, создавали клумбы, участвовали в субботниках, украшали свои придомовые территории. Благодаря вашему неравнодушию многие дворы приобрели индивидуальный, по-настоящему уютный облик. В свою очередь мы старались максимально учитывать все пожелания и изыскивать дополнительные возможности для комфорта», – подчеркнул Иванов.

Он подчеркнул, что сегодня в Чистополе празднуют не только преображение наших дворов и улиц, но и укрепление добрососедских отношений между людьми. Иванов также поблагодарил Минниханова за постоянную поддержку района. Именно благодаря Раису РТ, по его словам, в Чистополе могут реализовывать масштабные проекты, которые преображают город и создают комфортные условия для жизни.

Еще он подчеркнул, что хороший дом – это не только комфортная квартира, но и благоустроенный двор, в котором приятно проводить время детям и взрослым. Именно на этом принципе и строится программа «Наш двор».

Иванов добавил, что программа «Наш двор» стала не просто государственной инициативой, а настоящим совместным проектом власти и жителей, примером успешного сотрудничества на благо города и района.

В фестивале также приняли участие член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов и представитель Республиканского актива Александр Тыгин.

«Когда программа начиналась, всей республике было интересно, что из этого выйдет. И сейчас, когда 5 тыс. дворов превратились в место жизни и отдыха, стало очевидно, что это очень важно, что эта программа востребована. Об этом свидетельствуют отзывы населения», – сказал Тыгин.

Спикеры единогласно подчеркнули, что успех программы «Наш двор» стал возможным благодаря поддержке руководства республики и активности ее жителей.

«Лучше, чем тысячи слов, говорит одно хорошее дело, а у вас столько хороших дел здесь сделано. Я, честно говоря, город не узнал. Многое сделано, и сейчас многое делается. Меняется качество жизни людей, меняются условия их жизни. Даже лица людей стали другими, настроение другое», – отметил Аминов.

Помимо этого, на фестивале вручили благодарственные письма Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор». От имени актива чистопольцев выступила руководитель ТОС № 2 «Поселок часовщиков» Ольга Добронравова.

«Очень приятно, что жильцы продолжают следить за своими дворами, они наводят порядок, сажают цветы, отслеживают нарушителей. И каким надо быть мудрым и дальновидным руководителем, как Рустам Минниханов, чтобы реализовать именно эту программу, ведь она направлена не только на благоустройство городской среды, но и на развитие дружеских отношений соседей. И все мы будем еще дружнее, и наш город будет развиваться и процветать», – подчеркнула она.

Сразу после фестиваля добрососедства его участников пригласили на концерт. Перед чистопольцами выступил солист Казанской городской филармонии Рустем Насыбуллин и творческие коллективы района. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идею предложила партия «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское реготделение партии реализует ее во всей республике. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Натальи Даниловой

Фотографии предоставлены Натальей Даниловой