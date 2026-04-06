«Город мог оказаться в огромной луже»: как в Казани справляются с весенним половодьем

Аномально теплая весна ускорила таяние снега в Казани и повысила риски подтоплений, однако пока ситуация остается под контролем. Власти предупреждают: апрель может принести резкие изменения погоды, и даже небольшие реки при потеплении способны выйти из берегов.





«Весной даже самая маленькая река может принести много проблем»

После аномально теплого марта в Казани установился не менее теплый апрель, но «город пока, слава богу, не плывет», – заявил глава исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике в мэрии города.

«В нашу пользу сыграла температура: плюсовая днем и около нуля ночью. Но если бы мы не вывезли с улиц более 1,7 млн тонн снега, город мог оказаться в огромной луже. Однако расслабляться рано. В столице Татарстана помимо Волги и Казанки есть еще мелкие речки, а весной даже самая маленькая река может принести много проблем всем живущим и работающим на ее берегу», – подчеркнул Гафаров.

Как отметил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин, основная фаза половодья приходится на первую декаду апреля. По его словам, уровень воды в большинстве рек прогнозируется в пределах нормы либо на 30-150 см выше. При резком потеплении вода может выйти из русла и затопить прилегающие низкие участки на отдельных отрезках рек.

«Только за вчерашний день поступило 15 сообщений»

«Несмотря на благоприятные прогнозы, апрель остается нестабильным месяцем с возможностью резких изменений погоды», – подчеркнул начальник Управления гражданской защиты.

Он отметил, что единая дежурно-диспетчерская служба ведет постоянный мониторинг состояния рек Нокса и Киндерка, а также собирает и передает информацию о подтоплениях и передает их администрациям районов города для оперативного решения проблемы.

«На сегодняшний день поступило 75 сообщений: 72 отработаны и 3 находятся в работе. Только за вчерашний день поступило 15 сообщений», – заявил Чанкин.

Он добавил, что установленные гидрологические посты отслеживают уровень воды в реках Нокса и Киндерка. Информация поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу дважды в сутки. Причем частота передачи данных увеличивается при развитии неблагоприятной гидрометеорологической обстановки – сведения начинают поступать каждые четыре часа.

Двадцать заявок с одного адреса

Более подробно о ситуации с подтоплениями в городе рассказали главы районов. Так, в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани поступило 8 заявок в единую дежурно-диспетчерскую службу, поделился глава районов Ренат Шамсутдинов.

«Подтопление домовладений происходит ввиду обильного таяния снега и, как правило, там, где из-за сложного рельефа местности отсутствует возможность отвода воды путем организации водоотводных каналов, а также при засыпке имеющихся канав, ранее проходивших по территории частных владений, собственниками», – отметил глава районов.

На территории Кировского и Московского районов в этом году подтопило жителей жилых массивов Займище и Ягодная Свобода, рассказал глава районов Владимир Жаворонков. По его словам, в зоне риска жилой массив Красная Горка, а именно дома от №119 до №123 по улице Приволжской .

Жаворонков отметил, что за прошедшее время в адрес администрации Кировского и Московского районов уже поступило 57 заявок. Однако 20 из них пришли с одного адреса – от одного жителя по улице Садовая, 46 в жилом массиве Займище.

«Это самая низкая точка улицы, водоотводные канавы отсутствуют. Производится ежедневная откачка талых вод, и для окончательного решения проблемы улица включена в программу ремонта поселковых дорог на 2026 год», – рассказал глава Кировского и Московского районов.

Подготовка к половодью началась еще в августе прошлого года

Глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов сообщил, что подготовка к половодью началась еще в августе прошлого года: были расчищены канавы и русла рек, вырублен кустарник, проведена очистка от ила и мусора.

«Уже с конца февраля начались работы по вывозу снега с территорий возможного затопления, и на сегодняшний день эти работы выполнены на всех участках», – подчеркнул он, добавив, что благодаря хорошей подготовке значимых подтоплений на территории этих районов зафиксировано не было.

В Советском районе, по словам его главы Романа Фатхутдинова, ситуация также находится под контролем, во многом благодаря своевременной подготовке.

«Созданы 22 маневренные группы общей численностью 98 человек, которые оснащены всем необходимым», – подчеркнул глава района.

Он добавил, что по району организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации и спецтехники, а всего с 12 марта было зарегистрировано 24 сообщения, которые были оперативно отработаны маневренными группами.