news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 сентября 2024 17:24

«Город киноманов»: в Казани началась церемония закрытия «Алтын Минбар»

Скопировать ссылку
«Город киноманов»: в Казани началась церемония закрытия «Алтын Минбар»

В Казани началась церемония закрытия международного кинофестиваля «Алтын Минбар». В театре имени Галиаскара Камала будут подведены итоги шестидневного фестиваля кино, названы победители в основных номинациях и обладатели спецпризов.

«Фестиваль — это срез кинематографа, развития киноиндустрии разных стран. Это не такой массовый вид искусства, но тем не менее Казань считается городом, где много киноманов», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По ее словам, ни одной претензии от гостей кинофестиваля не поступало, однако был отмечен недостаток зрителей на показах.

«Платные показы сократили количество зрителей, но я думаю, что мы эту практику будем продолжать», — поделилась Айтуганова.

Тем не менее, добавила она, практически вся национальная программа прошла с аншлагом: «Я приду», «Гора влюбленных», «Немая кукушка» и другие.

#казанский кинофестиваль #Миляуша Айтуганова #театр камала
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100