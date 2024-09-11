Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Город киноманов»: в Казани началась церемония закрытия «Алтын Минбар»
В Казани началась церемония закрытия международного кинофестиваля «Алтын Минбар». В театре имени Галиаскара Камала будут подведены итоги шестидневного фестиваля кино, названы победители в основных номинациях и обладатели спецпризов.
«Фестиваль — это срез кинематографа, развития киноиндустрии разных стран. Это не такой массовый вид искусства, но тем не менее Казань считается городом, где много киноманов», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
По ее словам, ни одной претензии от гостей кинофестиваля не поступало, однако был отмечен недостаток зрителей на показах.
«Платные показы сократили количество зрителей, но я думаю, что мы эту практику будем продолжать», — поделилась Айтуганова.
Тем не менее, добавила она, практически вся национальная программа прошла с аншлагом: «Я приду», «Гора влюбленных», «Немая кукушка» и другие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»