Город детства в Казанском Кремле и каникулы в Анапе: что ждет летом школьников Татарстана

В 2024 году на предоставление мер поддержки семей с детьми предусмотрено 35,3 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Еще раз можем обратить внимание на проблемы, связанные с материнством и детством»

«21% населения Татарстана, а это 852 тыс. человек, – это дети от 0 до 17 лет. Более 160 тыс. детей воспитываются в многодетных семьях, которых в Татарстане больше 50 тыс. Конечно, самая красивая цифра республики – это то, что за последние годы количество таких семей выросло в два раза и сегодня многие дети имеют счастье быть воспитанными в семье, где у них есть братья и сестры», – рассказала на брифинге в Кабинете Министров Татарстана вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она подчеркнула, что в 2024 году на предоставление мер поддержки семей с детьми предусмотрено 35,3 млрд рублей. При этом поддержка оказывается адресно – всем тем, кто нуждается.

«День защиты детей для нас всех является днем, когда мы еще раз можем обратить внимание на проблемы, связанные с материнством и детством» Фото: tatarstan.ru

«День защиты детей для нас всех является днем, когда мы еще раз можем обратить внимание на проблемы, связанные с материнством и детством», – заявила Фазлеева и поблагодарила муниципалитеты Татарстана за активную повестку в этот праздник.

«Фестиваль первых» и «самые милые соревнования»

Что касается мероприятий, запланированных на 1 июня, то во всех районах Татарстана пройдет «Фестиваль первых», сообщил руководитель регионального отделения всероссийского «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Он пройдет на территории и лагерей, и парков, и скверов. Программой запланированы в первую очередь семейные мероприятия: турниры, эстафеты, мастер-классы, квесты и многое другое», – сказал Сулейманов.

Тимур Сулейманов: «Программой запланированы в первую очередь семейные мероприятия: турниры, эстафеты, мастер-классы, квесты и многое другое» Фото: tatarstan.ru

Помимо этого, в казанском экстрим-парке «Урам» состоится семейный турнир «Движение первых» по пионерболу и футболу. Команды будут состоять из трех человек, при этом не будет ограничений по полу и возрасту участников. На данный момент уже зарегистрированы 18 команд, но в день проведения можно будет подойти в парк и зарегистрироваться на месте.

Кроме того, весь день здесь будут проводиться различные соревнования. «Отдельное внимание хочу уделить соревнованиям по беговелу – скоростному прохождению трассы для детей от 2 до 6 лет. Это самые милые соревнования, которые есть – ребята на маленьких велосипедах без педалей будут соревноваться, как и взрослые ребята», – рассказала директор экстрим-парка Мария Клюкова.

На площадке также пройдут мастер-классы по изготовлению открыток, украшений и росписи одежды.

Пройдут мастер-классы по изготовлению открыток, украшений и росписи одежды Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Город детства в Казанском Кремле

Еще одним крупным событием в праздник станет «Ялкын-фест» на территории Казанского Кремля, приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын» – первого в России детского журнала. На один день площадка станет городом детства.

«Город детства, город-мечта, в котором дети вовлечены не только в участие, но и в организацию того, что там будет проходить. Это различные площадки, которые в течение всего дня будут проходить на территории Кремля», – рассказал Сулейманов.

Он подчеркнул, что в фестивале примут участие 5 тыс. человек, и это только те, кто уже подтвердил и точно придет. То есть без учета гостей города и жителей, которые придут на это мероприятие. Причем 2,5 тыс. из участников соберутся со всех районов Татарстана.

Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков рассказал, что на праздновании юбилея ожидается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Самый большой подарок для “Ялкына” то, что мы этот день отмечаем на уровне республики. Представьте: журналу 100 лет. Для огромного количества людей в Татарстане этот журнал стал спутником их детства и юношества. Пожалуй, нет никого, кто не знает “Ялкын”. Это одно из самых важных изданий в Татарстане и в России», – сказал Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков: «Самый большой подарок для «Ялкына» – то, что мы этот день отмечаем на уровне республики» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он отметил большой вклад издания в развитие татарской культуры, журналистики, языка.

Шамиль Садыков напомнил, что юбилей журнала был организован по инициативе заместителя Председателя Государственного Совета РТ, председателя Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марата Ахметова, и поблагодарил его. «Основная миссия праздника – познакомить современных подростков, молодежь с историей журнала “Ялкын”. Главное – привить им любовь к родному языку, истории нашего народа», – заключил генеральный директор АО «ТАТМЕДИА».

Старт оздоровительной кампании

Начало лета – это не только праздник, но и старт летней оздоровительной кампании. «1 июня – это старт лета, это сезон отпусков, это сезон организации летнего отдыха, и в этот период ребенок, как правило, требует к себе повышенного внимания», – отметила Лейла Фазлеева.

На оздоровительную кампанию в Татарстане в этом году направят свыше 2,5 млрд рублей. Из них более 2,3 млрд выделят из бюджета республики и почти 120 млн рублей — из федерального, сообщил министр молодежи Татарстана Ринат Садыков. При этом почти треть суммы – 700 млн рублей – направят на бесплатные путевки для льготников.

Ринат Садыков: «Будет организована работа почти 1,7 тыс. организаций всех форм отдыха. В том числе 4 лагеря на Черноморском побережье с охватом более 5 тыс. человек» Фото: tatarstan.ru

Он также добавил, что с начала года в лагерях Татарстана уже отдохнули более 23 тыс. детей: 6,2 тыс. – в зимние и 17,1 тыс. – в весенние каникулы. При этом в летний период таким отдыхом планируется охватить около 172 тыс. детей.

«Будет организована работа почти 1,7 тыс. организаций всех форм отдыха. В том числе 4 лагеря на Черноморском побережье с охватом более 5 тыс. человек», — рассказал министр.

Отдельное внимание Садыков уделил инфраструктуре лагерей в республике. Он подчеркнул, что с 2019 по 2023 год в Татарстане капитально отремонтировано, реконструировано и построено 33 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 5,6 млрд рублей. В этом году запланирован капитальный ремонт 14 объектов на сумму около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, за это время отремонтированы или построены новые дороги к 56 детским лагерям на общую сумму в 1,3 млрд рублей, в текущем году работа продолжается.

Стоимость путевки на одну смену в детский лагерь будет варьироваться от 4 до 40 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Стоимость путевок составит от 4 до 40 тыс. рублей

Стоимость путевки на одну смену в детский лагерь будет варьироваться от 4 до 40 тыс. рублей, в зависимости от стоимости проезда, содержания программы и ведомственной принадлежности лагеря, рассказал Садыков.

Так, в муниципальные лагеря путевка в среднем обойдется в 4-5 тыс. рублей, в муниципальные лагеря Казани – от 9 до 15 тыс. рублей, в зависимости от комфортности условий. В лагеря и молодежные центры по республике – от 18 до 20 тыс. рублей, а стоимость путевок для родителей в лагеря Анапы и Крыма – 39,3 тыс. рублей.

Однако эти цены не касаются коммерческого сектора, где стоимость путевок в среднем составляет от 40 до 70 тыс. рублей, в зависимости от уровня комфортности и направления смены.