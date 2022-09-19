«Город чистый, красивый – мне нравится»: игрок «Рубина» Дзагоев сравнил Казань с Москвой

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о том, какого распорядка дня он придерживается в Казани, а также сравнил Казань с Москвой и назвал плюсы жизни в столице Татарстана.

«У «Рубина» хорошая база — есть все, что нужно. Пока живу здесь, но скоро сниму квартиру. Если честно, в Казани время как будто идет медленнее. В Москве съездил на тренировку, еще максимум в одно место заехал — и уже восемь вечера, через пару часов спать. Тут же расстояние до центра 15-20 минут, шикарно. Город чистый, красивый — мне нравится», — цитирует Дзагоева «Sport24».

Напомним, Алан перешел в «Рубин» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Накануне 32-летний футболист забил свой дебютный мяч в составе казанского клуба.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал о победе «Рубина» над «Волгарем» со счетом 3:2.