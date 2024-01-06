Город будущего и облачные технологии: в школах Татарстана продолжаются «Уроки цифры»

В завершившемся 2023 году в школах Республики Татарстан продолжали организовывать всероссийские «Уроков цифры» в целях национального проекта «Цифровая экономика РФ».

При этом в реализации инициативы участвуют не только школьные учителя, но и 32 руководителя цифровой трансформации органов государственной власти и 45 руководителей цифровой трансформации в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

С 16 января по 5 февраля тема уроков была сформулирована как «Технологии, которые предсказывают погоду», с 13 февраля по 12 марта — как «Анализ в бизнесе и программной разработке», с 13 марта по 2 апреля — как «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы», с 5 по 30 апреля — как «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», с 18 сентября по 8 октября — как «Искусственный интеллект в отраслях», с 16 октября по 12 ноября — как «Мессенджеры», с 20 ноября по 10 декабря — как «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Наибольший интерес у учеников как по всей России, так и в отдельно взятом Татарстане вызвали темы «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь» и «Мессенджеры». В одной только Казани уроки прослушали около 100 тыс. школьников.

Помимо прочего, в 2023 году «Уроки цифры» проходили при участии руководства Министерства цифрового развития Татарстана. Так, 19 января руководитель ведомства Айрат Хайруллин провел «Урок цифры» на площадке полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Алабуга» Елабужского района РТ. В уроке приняли участие ученики из 124 школ республики в формате видеосвязи на платформе «Сферум-ВКонтакте».

Позднее, 19 апреля, в казанском ИТ-парке состоялся тематический урок «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Провел занятие заместитель главы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин. А 31 октября в IT-парке имени Башира Рамеева вновь оказался задействован Айрат Хайруллин: он провел «Урок цифры» по теме «Мессенджеры».

Пятого декабря в казанском лицее №5 для учащихся 6–8-х классов прошел открытый урок по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Занятие провели заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев и руководитель региональных проектов «Яндекс.Учебник» Дмитрий Кононов.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика», который воплощается в жизнь с 2018 года.



В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам ориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.



Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», как и другие нацпроекты, реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.