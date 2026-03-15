Горнолыжник Бугаев принес сборной России восьмое золото Паралимпиады

Фото: paralymp.ru

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Италии в дисциплине слалом. Эта победа принесла сборной России восьмую золотую награду турнира.

Бугаев выступает в категории LW6, в которой соревнуются спортсмены с поражением одной верхней конечности. Для него эта медаль стала третьей на нынешних Играх: ранее россиянин завоевал бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Таким образом, в активе сборной России на Паралимпиаде теперь восемь золотых медалей. Также российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта. В соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.