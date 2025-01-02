Горнолыжки, альпаки и Лес чудес: куда поехать в новогодние каникулы в Татарстане

Новогодние праздники – отличное время для того, чтобы открыть для себя новые туристические места в Татарстане. «Татар-информ» составил список локаций, которые можно посетить в эти дни в разных районах республики.





Фото © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вотчина Кыш Бабая и Кар Кызы в «Лесу чудес»

В селе Новый Кырлай Арского района находится вотчина главного зимнего волшебника республики – Кыш Бабая и его внучки Кар Кызы. Чтобы попасть в дом сказочных героев, гостям предстоит пройти квест по «Лесу чудес» с Шурале, Шайтаном, Убырлы Карчык, Батыром и другими героями татарского фольклора.

После этого Кыш Бабай проведет гостей в свою резиденцию, где можно посмотреть спектакль, покататься на лошадях или с горы на ледянках. В стоимость посещения помимо экскурсии входят сладкий подарок, праздничный свиток-грамота со специальным штемпелем и именной печатью и чаепитие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На официальном сайте резиденции татарского волшебника отмечается, что посещение нужно планировать заранее из-за большого потока туристов в новогодние праздники. Добраться до «Леса чудес» можно на автомобиле, также можно заказать трансфер из Казани. Гости, которые едут издалека, могут остановиться в гостинично-развлекательном комплексе неподалеку.

Горнолыжные комплексы

Для любителей активного отдыха в новогодние праздники будут работать горнолыжные комплексы. Всего, по данным портала Rider Skill, в Татарстане их шесть. Например, в Верхнеуслонском районе лыжников ждут на горнолыжной базе «Печищи». Этот спортивный комплекс предлагает своим гостям несколько трасс с перепадом высот до 45 метров и длиной около 300 метров каждая. На базе предусмотрен прокат лыж и другого оборудования, а также гостевой дом, где можно отдохнуть и согреться горячим чаем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также поблизости от Казани есть горнолыжный курорт «Свияжские холмы». Он находится в 40 километрах от города и возвышается над слиянием трех рек: Волги, Свияги и Сулицы. Перепад высот здесь составляет 165 метров. Всего для горнолыжников есть пять трасс зеленого, синего и красного уровня сложности, для начинающих выделен учебный склон. На территории также есть рестораны, кафе, хаммам, сауны и бассейн.

Недалеко от Альметьевска работает спортивно-оздоровительный комплекс «Ян». Здесь есть гостиница, санаторий-профилакторий и горнолыжный центр. Перепад высот составляет от 110 до 140 метров, а общая длина трасс – 3,2 км. Помимо инфраструктуры для лыжников здесь также имеются трассы для сноубордов, зорба и тюбингов.

Фото: скриншот с портала Rider Skill

В 40 км от Набережных Челнов покататься на лыжах можно в горнолыжном комплексе «Федотово». В Кукморе на территории хвойного леса расположилась «Медная гора», а в селе Дубъязы Высокогорского района – горнолыжный комплекс «Каскад».

Термальные комплексы

Еще один популярный в Татарстане вид отдыха – термальные комплексы. Термы на Оренбургском тракте в Казани для посетителей пока еще не открыты. На данный момент выбор стоит между Нижнекамском и Набережными Челнами.

В нижнекамских термах есть несколько бассейнов, в том числе под открытым небом, более 20 видов саун и бань, спа-зоны, купель с холодной водой, русские парные. Для детей обустроены бассейн с горками, а также игровая комната. Для гостей проводят занятия по аквааэробике, йоге, дыхательной гимнастике и гвоздестоянию. Соблюдающие нормы шариата могут посетить комплекс в специально выделенные для них часы.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Набережных Челнах термальный комплекс включает в себя 11 видов бань и большой бассейн с панорамными окнами. Для юных посетителей предусмотрен детский бассейн с игровой зоной.

Страусы, олени и альпаки

В каникулы интересно побывать с детьми на ферме. Например, в Зеленодольском районе неподалеку от Свияжска летом открылся парк «Пача Мама». Здесь живет 21 альпака, а также кролики и маралы. Экскурсии проводят группами по 35 человек и сеансами по 30 минут. К Новому году здесь подготовили программу с перуанским Дедом Морозом, конкурсами и подарками.

На ферме в селе Ямашурма Высокогорского района живут страусы. Для гостей здесь проводят экскурсии, на которых можно узнать о разновидностях этих африканских птиц, их разведении и выращивании, а также об истории страусоводства. На ферме также есть магазин, где продают страусиные мясо, яйца, жир, перья, крема на основе страусиного жира, изделия из страусиной кожи и сувениры из скорлупы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В деревне Степановка Рыбно-Слободского района на «Дикой ферме» живут олени. Для них создали максимально приближенные к естественной среде обитания условия. Животные пасутся в экопарке на территории 400 га, поэтому увидеть их всех будет большим везением. Но животных много – кроме 180 краснокнижных пятнистых оленей, на ферме живут более 80 маралов и примерно столько же диких кроликов. Для посетителей здесь обустроили озера, экотропы, родник, кафе-музей. В качестве сувенира в лавке можно приобрести украшения с бусинами из сброшенных оленьих рогов и алтайскую косметику.

Снежные скульптуры в Раифе, блины и мастер-классы в Болгаре

Фото: vbolgar.ru

Новогоднюю программу подготовили и в Болгаре. Со 2 по 5 января гостей Болгарского музея-заповедника будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Обещают песни, танцы, игры, подарки и новогоднее чаепитие – горячий чай и блины из печи. В Музее болгарской цивилизации откроется «Новогодняя мастерская Хан-бике», где посетителям покажут, как изготовить болгарский новогодний сувенир.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также со 2 по 7 января всех желающих приглашают на экскурсию по зимнему Болгару. В программе – посещение Музея болгарской цивилизации, Музея Корана и памятников архитектуры XIII-XIV веков.

6 января на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации откроется выставка почтовых открыток «Рождественские сюжеты». На ней можно будет увидеть открытки из фондов Болгарского музея-заповедника, которые когда-то были неотъемлемой частью праздничных поздравлений.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раифский Богородицкий монастырь приглашает на ежегодный Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», который будет проходить на площади перед входом в обитель до 8 января. По традиции гости увидят многометровые авторские композиции изо льда и снега, смогут принять участие в различных мастер-классах, посетить ярмарку, ледяной каток и другие развлечения, а также Миссионерскую юрту, где будут проходить беседы о Рождестве Христовом и духовной жизни.