Горнолыжка, аэродром и гольф-поле: как Раис Минниханов звал инвесторов в Сабинский район

Глава Сабинского района Раис Минниханов лично прибыл на «Муниципальный час» в Казань и поблагодарил за рекламу района

Фото: скриншот видеотрансляции

«Елочка на гербе не просто так»: миллионы саженцев и переработка древесины

Сабинский район находится в северной части Татарстана. Центр района — село Богатые Сабы, которое расположено почти в 100 км от Казани и в 22 км от железнодорожной станции Шемордан. На гербе Сабинского района изображена ель, начала «Муниципальный час» глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Вот эта елочка не случайно как бренд района используется, потому что четверть территории района — это лес. В республике это считается самый лесистый район», — сказала Минуллина.

Район небольшой, всего 30 тыс. жителей, но, как отметила глава АИР РТ, со своими фишками: своя башня Сююмбике (мини-копия казанской), элитный гостиничный комплекс, картинговый центр.

Глава Сабинского района Раис Минниханов лично прибыл на «Муниципальный час» в Казань и поблагодарил за рекламу района.

Он отметил, что поскольку район связан с лесом, то на территории местного технопарка выращивают 12 млн саженцев хвойных и лиственных пород. Новое направление — это декоративные растения, на которые, по словам Минниханова, вырос спрос в связи с повсеместным благоустройством и среди обычных сельчан и горожан после пандемии коронавируса.

Сейчас в районе ищут инвестора, который бы занялся переработкой малоценной древесины в районе станции Иштуган. Минниханов привел в пример две компании в России, которые занимаются подобным и производят из малоценной древесины полезный продукт — экологически чистый утеплитель, который выигрывает у конкурентов в вопросах пожарной безопасности. Стоимость создания такого производства около 2 млрд рублей.

Крупнейшая роботизированная ферма и мечты о мороженом из козьего молока

Сабинский район стабильно входит в пятерку районов-лидеров по производству сельхозпродукции в Татарстане. Минниханов отметил, что здесь расположена единственная в республике ферма с 3 тыс. коз. У главы района есть инвестмечта — запустить производство сухого козьего молока, которое, например, используется для детского питания грудничков-аллергиков. В России, со слов Минниханова, такого производства нет вообще.

«Да-да, многие производители используют именно сухое козье молоко», — подключилась к разговору Талия Минуллина, которая сама стала мамой в 2022 году.

Из того же козьего молока глава Сабов предложил делать мороженое, которое подходит для людей с аллергией на белок коровьего молока. «Неординарный подход и интересное производство», — подытожил Минниханов.

Сабинский район Татарстана знаменит своей роботизированной доильной фермой на 2,4 тыс. голов. Есть планы по расширению. Качеством молока и объемами в районе довольны.

«Хотим — не хотим, мы к этому придем. Не только в сельском хозяйстве, вообще, потому что тяжелую работу никто не хочет выполнять. Мы должны про старое не забывать, но искусственным интеллектом и роботизацией заниматься на всех производствах», — высказался Раис Минниханов.

Молоко перерабатывают тут же, в Сабинском районе, на бывших площадях «Вамина», но сейчас у молочного комбината новый владелец, который завершает ремонт. Минниханов заверил: будет полная переработка и даже сыворотку будут сушить.

При этом все объемы молока, которые производят в Сабинском районе, осилить пока не удается, так что есть резервы для будущих инвесторов. Их пока сдерживают высокие проценты по банковским кредитам, отметил глава Сабов и понадеялся на уменьшение ключевой ставки.

При этом он отметил маржинальность производства – когда цена стабильна, рентабельность доходит до 40%. «Где еще в бизнесе есть такие высокие показатели?» — задался вопросом глава Сабинского района.

Фото: скриншот видеотрансляции

«Раньше многие стеснялись»: о возвращении сельчан из города в Богатые Сабы

Раис Минниханов пригласил в район не только работать, но и просто жить и отдыхать. С его слов, преображения в Сабинском районе мотивируют горожан переезжать в села.

«Хорошо, что сейчас те, кто уезжал, обратно возвращаются. Раньше многие стеснялись, а сейчас уже едут обратно из городов. Я всегда говорю: года через два будет еще лучше. Условия проживания у нас такие: без пробок, без проблем. Чтобы детей сегодня воспитывать, думаю, лучше нашего района нет», — сказал глава района.

Тем, кто пока не готов переехать в Сабинский район, можно приехать отдохнуть. Там, например, уже работает гостиничный комплекс «Мингер».

«На будущее есть у нас желание сделать взлетную полосу для малой авиации рядом с "Мингером" и гольф-поле», — заявил глава района.

По его словам, по полю для гольфа на пять лунок идут переговоры с турецкими инвесторами, но пока это только инвестиционная идея.

Горнолыжный комплекс на две трассы рядом с «Мингером» откроют этой зимой

Новым местом притяжения туристов может стать горнолыжка, которую вблизи «Мингера» хотят запустить до конца года. Одна трасса будет прямая — 250 метров, вторая усложненная — 500 метров.

«Подъемники и сама гора имеются, сейчас освещением занимаемся. Чтобы раньше начать, надо сделать форсунки, которые делают туман и образуется снег. Но это дорогое удовольствие. Если это будет, то горнолыжка в начале ноября начнет работу», — пообещал глава Сабинского района.

Чуть позже он заверил Минуллину, что покататься на новых трассах можно будет уже в декабре точно. «Ну всё, едем!» – сказала глава АИРа Татарстана.

Что касается инфраструктуры, то рядом есть магазин, который переоборудуют в кафе. Раис Минниханов также пригласил инвесторов открыть гостиницу в здании, которое уже есть неподалеку с горнолыжной трассой. Глава района не озвучил стоимость посещения горнолыжки, но заверил, что цена будет ниже, чем в «Свияжских холмах».

Есть площадки в Богатых Сабах под строительство жилья, где есть «вода, дорога, газ», заверил Минниханов. Девелоперы могут строить как индивидуальное жилье, так и многоквартирные дома. Как сказал глава района, с этим нет проблем. Землю рядом с «Мингером» раскупают на ура. Минниханов привел в пример, что участок в 11 соток под ИЖС удалось продать за 1 млн рублей.

«Сельский район с городским качеством жизни, с городской инфраструктурой и прекрасными перспективами», – подытожила Талия Минуллина и поблагодарила Минниханова за душевность и профессионализм на посту главы.