Горьковские музеи России представили в Казани совместную выставку

Фото: © Альбина Шафеева/ «Татар-информ»

В Казанском музее имени Горького и Шаляпина открылась выставка «Горький… и другие». Масштабный межмузейный проект впервые объединил коллекции ведущих горьковских музеев России. Отметим, что выставка открылась в год 155-летия великого писателя. Проект положил свое начало в сентябре в Ростове-на-Дону и получил широкий резонанс.

«Говорят, что великие книги отличаются от великих тем, что они нас меняют. Читая Горького, мы становимся великими. Писатели проживают не просто жизнь и эта выставка показывает наиболее важные периоды в жизни Горького. Это очень большое значение для русской истории. Ведь за судьбой писателя слышится гул эпохи», — отмечает Вадим Полонский, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Участниками стали музеи Государственного ордена Почета музей А. М. Горького (Нижний Новгород), Музей А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Москва) и Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина.

«Это та выставка, о которой многие давно мечтали. Я считаю, что мы достойно выполнили свою миссию. У нас было очень много задумок, и я уверена, что команда на высоком уровне организовали нашу встречу», — поделитесь Светлана Измайлова, заслуженный работник культуры РТ.

Выставка представила биографию, творчество и личность писателя в контексте его взаимоотношений с «другими». Кто эти «другие»? Это и близкое окружение литератора – семья, соратники, культурное сообщество. Это и герои его произведений, многие из которых имеют прототипов, реальные исторические личности. Это и мы – нынешнее поколение, которое открывает для себя Горького.

«Мне очень нравится название этой выставки. Горький — это тот человек, который умел объединять людей. Я рада, что есть этот музей и он никогда не пустует. Мне хочется, чтобы каждый казанец посмотрел его», — рассказала Лия Бушканец, заведующая казанским музеем Л. Н. Толстого.

На выставке было представлено более 300 экспонатов. Среди них были мемориальные предметы, личные вещи писателя и членов его семьи. Все эти вещи сохранили его родные, друзья и знакомые, а впоследствии передали в музеи. По замыслу автора, все экспонаты приближают нас к миру Горького, помогая понять его не только как художника, но и как человека.

«Идея зрела довольно давно и я рада, что она реализована. Мы хотели собрать все лучшее и попробовали это на новой площадке в Ростове. Очень надеемся, что на казанской земле наш музей тоже найдет своего зрителя», – поделились Марианна Гаврилова, заведующая музеем А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.

Выставка продлится до 28 марта 2024 года. Доступна по билетам в музей и по Пушкинской карте.