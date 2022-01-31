Горьковская железная дорога за год пополнила бюджет Татарстана на 1,4 млрд рублей

Горьковская железная дорога за прошлый год перечислила в бюджет Татарстана более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды в полном объеме», – отметили в пресс-службе.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты регионов России, на территории которых расположена дорога, а также во внебюджетные фонды в прошлом году составил более 14,1 млрд рублей. Это на 8% выше показателя предыдущего года.

За 2020 год ГЖД перечислила в региональные и местные бюджеты Татарстана более 1,2 млрд рублей.