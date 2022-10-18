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Ру Тат
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Экономика
18 октября 2022  05:36

Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана налогами на 1 млрд рублей

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Горьковская железная дорога за девять месяцев этого года перечислила в бюджет Татарстана 1 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и во внебюджетные фонды с января по сентябрь составил 9,1 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Самая большая сумма налоговых выплат поступила в бюджет Нижегородской области – более 5,5 млрд рублей. Татарстан по объему налоговых поступлений от ГЖД находится на втором месте.

За прошлый год Горьковская железная дорога пополнила бюджет республики более чем на 1,4 млрд рублей.

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