Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана почти на 665 млн рублей

Горьковская железная дорога за полгода перечислила в бюджет Татарстана около 665 млн рублей, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды в полном объеме», – отметили в пресс-службе.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты регионов России, на территории которых расположена ГЖД, а также во внебюджетные фонды в первом полугодии 2022 года составил около 5,8 млрд рублей.