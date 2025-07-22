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Экономика 22 июля 2025 19:37

Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана на 807,5 млн рублей

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В январе – июне Горьковская железная дорога перечислила в консолидированный бюджет Татарстана 807,5 млн рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Всего за шесть месяцев общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская магистраль, и страховых взносов в социальный фонд составил 7,2 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Самый большой объем налоговых выплат, включая страховые взносы, – более 4,3 млрд рублей – поступил в бюджет Нижегородской области.

Горьковская железная дорога проходит по территории 15 регионов России, включая Татарстан.

#горьковская железная дорога #бюджет рт
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