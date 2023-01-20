Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана более чем на 1,4 млрд рублей
Горьковская железная дорога за прошлый год перечислила в бюджет Татарстана налоговые выплаты на сумму более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГЖД.
«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды в полном объеме», – отметили в пресс-службе.
Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов России, на территории которых расположена ГЖД, а также во внебюджетные фонды в прошлом году составил более 13 млрд рублей.