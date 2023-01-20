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Ру Тат
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Экономика
20 января 2023  23:15

Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана более чем на 1,4 млрд рублей

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Горьковская железная дорога за прошлый год перечислила в бюджет Татарстана налоговые выплаты на сумму более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды в полном объеме», – отметили в пресс-службе.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов России, на территории которых расположена ГЖД, а также во внебюджетные фонды в прошлом году составил более 13 млрд рублей.

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