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Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана более чем на 1 млрд рублей
Горьковская железная дорога в первом полугодии 2023 года перечислила в бюджет Татарстана более 1 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
«Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд составил около 9,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Самый большой объем налоговых выплат от ГЖД приходится на Нижегородскую область – около 6 млрд рублей, Татарстан по сумме, полученной от дороги, находится на втором месте, на последнем Марий Эл – более 35 млн рублей.
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