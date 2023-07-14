Горьковская железная дорога пополнила бюджет Татарстана более чем на 1 млрд рублей

Горьковская железная дорога в первом полугодии 2023 года перечислила в бюджет Татарстана более 1 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд составил около 9,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Самый большой объем налоговых выплат от ГЖД приходится на Нижегородскую область ­– около 6 млрд рублей, Татарстан по сумме, полученной от дороги, находится на втором месте, на последнем Марий Эл – более 35 млн рублей.