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Горьковская железная дорога перечислила в бюджет Татарстана более 2 млрд рублей
Горьковская железная дорога в прошлом году перечислила в бюджет Татарстана более 2 млрд рублей. Самые крупные налоговые выплаты, более 13 млрд рублей, пошли в казну Нижегородской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты, социальный фонд в полном объеме», – говорится в сообщении.
Общий объем налоговых платежей в бюджеты регионов России, на территории которых расположена ГЖД, и страховых взносов в соцфонд в 2023 году достиг более 20 млрд рублей.
В прошлом году «РЖД» инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 22,4 млрд рублей.
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