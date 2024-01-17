Горьковская железная дорога перечислила в бюджет Татарстана более 2 млрд рублей

Горьковская железная дорога в прошлом году перечислила в бюджет Татарстана более 2 млрд рублей. Самые крупные налоговые выплаты, более 13 млрд рублей, пошли в казну Нижегородской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты, социальный фонд в полном объеме», – говорится в сообщении.

Общий объем налоговых платежей в бюджеты регионов России, на территории которых расположена ГЖД, и страховых взносов в соцфонд в 2023 году достиг более 20 млрд рублей.

В прошлом году «РЖД» инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 22,4 млрд рублей.