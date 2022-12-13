Горкинско-Ометьевский лес откроет первый зимний заезд на лыжах для казанцев с ОВЗ

Первый зимний заезд на лыжах и специальных снегоходах для людей с ОВЗ пройдет этим воскресеньем в Горкинско-Ометьевском лесу Казани.

Участников события ожидает дистанция длиной 380 метров, которую можно преодолеть на любом виде зимнего транспорта, вкусные угощения. Присоединиться могут все желающие в возрасте от 3 до 25 лет, нужно лишь пройти предварительную регистрацию.

Организаторы обещают, что каждый участник заезда получит медаль.

Регистрация на событие начнется в 9.30 18 декабря, а сам заезд — на полчаса позднее.