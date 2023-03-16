news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Горит здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Пожар вспыхнул сегодня около полудня в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, сообщает ТАСС.
Сообщается, что на место происшествия выехали представители всех экстренных служб. Горит одноэтажное отдельно стоящее здание.
Площадь и обстоятельства пожара устанавливаются.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2