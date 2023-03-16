Горит здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области

Пожар вспыхнул сегодня около полудня в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, сообщает ТАСС.

Сообщается, что на место происшествия выехали представители всех экстренных служб. Горит одноэтажное отдельно стоящее здание.

Площадь и обстоятельства пожара устанавливаются.