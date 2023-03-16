news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 марта 2023 13:12

Горит здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Пожар вспыхнул сегодня около полудня в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, сообщает ТАСС.

Сообщается, что на место происшествия выехали представители всех экстренных служб. Горит одноэтажное отдельно стоящее здание.

Площадь и обстоятельства пожара устанавливаются.

#пожар #фсб
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное