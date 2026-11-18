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План набора на военную службу по контракту на текущий, 2026 год выполнен на 89,3%, тогда как план отбора в войска беспилотных систем – на 98,7%. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, передает ТАСС.

«На сегодняшний день план по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, а план отбора в войска беспилотных систем – на 98,7%», – подчеркнул генерал армии

По словам Горемыкина, основной системой комплектования российских Вооруженных сил личным составом являются пункты отбора на военную службу по контракту.

Соответствующая сеть непрерывно развивается и совершенствуется. К данному моменту она включает 96 пунктов, развернутых в административных центрах 87 субъектов Федерации, проинформировал он.

В сентябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверял, что потребности российской армии в живой силе полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, поэтому нет никакой необходимости в проведении мобилизации.