Горелкин: RuStore откроет доступ к приложениям российских банков на iPhone

Закон о предустановке российского магазина приложений RuStore даст пользователям устройств Apple возможность без ограничений устанавливать программы российских банков, попавших под санкции. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов законопроекта Антон Горелкин.

«Наш закон об обязательной предустановке российского магазина приложений на гаджеты Apple подписан президентом, — написал он в своём Телеграм-канале. — Что это даст российским пользователям? Прежде всего, возможность безо всяких "плясок с бубном" устанавливать на свои гаджеты приложения подсанкционных банков и прочие "аппы", по разным причинам недоступные в App Store».

По словам депутата, Apple обязана реализовать положения закона до 1 сентября.

«Учитывая, что технологические требования для этого уже выполнены (в ЕС поддержка так называемых альтсторов работает с прошлого года), уверен, что проблем не возникнет», — добавил он.