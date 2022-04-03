«Горе-инсайдеры»: Агент Толчинского опроверг уход игрока из «Авангарда» в «Ак Барс»

Хоккейный агент Шуми Бабаев опроверг информацию об уходе Сергея Толчинского, чьи интересы представляет агент, из «Авангарда» в «Ак Барс».

«Мы никакое предложение "Авангарда" не отвергали, у нас прошел первый раунд переговоров. О переходе в другую команду даже разговора не было. Эти горе-инсайдеры кого хочешь поменяют. Договорились с "Авангардом", что после окончания плей-офф приступим к новым переговорам. Все нормально, никаких непонятных ситуаций нет. Будем решать в рабочем порядке», - приводит слова Бабаева «РБ-Спорт».

Также агент подчеркнул, что Толчинский хотел бы остаться в «Авангарде», если не будет варианта перейти в клуб НХЛ.

«За океаном есть какие-то варианты? Только закончится сезон, станет понятно, что там будет происходить», - заявил Бабаев.

Напомним, что омский «Авангард» выбил из первого раунда плей-офф казанский «Ак Барс», обыграв команду Дмитрия Квартальнова в серии из шести матчей (4-2). Позже «ястребы» проиграли полуфинальную серию плей-офф Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» (3-4).