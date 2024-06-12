«Гордость за страну»: Минниханов наградил отличившихся татарстанцев

Торжественная церемония вручения госнаград по случаю празднования одного из главных государственных праздников - Дня России прошло сегодня на территории казанского кремля. Награды отличившимся татарстанцам вручил Раис республики Рустам Минниханов.

«В этот день мы испытываем особую гордость за нашу страну, осознаем всю полноту ответственности за её настоящее и будущее», - заявил Минниханов, приветствуя гостей.

Отдельно он отметил участников специальной военной операции, которые мужественно и самоотверженно сражаются в составе вооруженных сил России, обеспечивают мир и безопасность нашей страны.

«Татарстан последовательно поддерживает курс на строительство сильной России, укрепление её могущества», - подчеркнул Минниханов.

Он заявил, что для республики большая честь стать местом проведения спортивных Игр БРИКС, которые стартуют сегодня в Казани, а также встречи глав государств БРИКС, которая запланирована в октябре текущего года. Раис республики также пообещал сделать всё возможное, чтобы провести данные мероприятия на самом высоком уровне.

«Нам посчастливилось жить и работать в великой стране с многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием, выдающимися научными достижениями, уникальным природным богатством и главное – с талантливым и трудолюбивым народом», - отметил Минниханов, напомнив о словах национального лидера России Владимира Путина, который регулярно отмечает, что россияне едины в помыслах, труде и в бою.

Наград удостоились 38 жителей Татарстана из различных сфер деятельности: от промышленности и энергетики до представителей культуры и спорта. Так, одним из награждённых стал ректор КФУ Ленар Сафин, удостоенный ордена Александра Невского.

А депутат Госдумы России Татьяна Ларионова удостоилась ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». При этом она отметила, что самой главной наградой в ее жизни оказалось рождение на территории Татарстана и возможность жить и трудиться во благо республики.