Гордость села Куянково: как земляки чтут память героя-джалиловца Гайнана Курмашева

Гайнан Курмашев – поэт, лидер и самый молодой участник подпольной организации легиона «Идель-Урал», известной как джалиловцы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гайнан Курмашев – поэт, лидер и самый молодой участник подпольной организации легиона «Идель-Урал», известной как джалиловцы.

Официально местом рождения Гайнана Курмашева называют поселок Новоалексеевка Актюбинского района Казахстана. Однако, по утверждениям земляков, он появился на свет в деревне Куянково Параньгинского района республики Марий Эл, где родились и жили до переезда в Казахстан его мать и отец.

Гайнан Курмашев работал в Куянково учителем, в 20 лет стал директором школы в Актюбинске. В 1939 году он вступает в ряды Советской Армии, учится в военной школе, участвует в советско-финской войне. С первых дней Великой Отечественной войны становится командиром разведчиков. Обстоятельства его попадания в плен точно неизвестны. В тыл врага Курмашев был отправлен со специальным заданием. По мнению некоторых историков, Курмашев специально попал в плен, чтобы оказаться в легионе «Идель-Урал».

Подпольная организация, состоявшая преимущественно из татар, подорвала деятельность легиона изнутри. В августе 1943 года члены организации были арестованы, 25 августа 1944 года 11 членов подполья были казнены на гильотине в тюрьме Плетцензее. В документах вермахта группа озаглавлена как «Курмашев и десять других», в приговоре суда Гайнан Курмашев в списке идет первым и отдельной строкой.

Гайнану Курмашеву к моменту казни было 25 лет Фото: сайт «Мемориал Великой Отечественной войны» kremnik.ru

Гайнану Курмашеву к моменту казни было 25 лет. В 1990 году Курмашев был посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени.

Односельчане Гайнана Курмашева – жители села Куянково несколько раз писали обращения с просьбой удостоить земляка звания Героя.

В соседнем с Куянково селе Мазарбашы (русское название – Алашайка) нас встретил местный краевед Наиль Бариев. Куянково и Алашайку разделяют всего несколько метров. Первые впечатления от этих деревень – приятные: дома довольно крепкие, ухоженные, пустых и заброшенных участков почти нет. Наиль абый первым делом повел нас в сельскую библиотеку.

«Надеемся, что его стихи выйдут в виде сборника»

Заведующая библиотекой Масхуда Байрамова оказалась приемной дочерью родственников Гайнана Курмашева.

Дед Гайнана Курмашева со стороны матери – Габделгазиз Курмашев, а приемная мама Масхуды Байрамовой приходится герою троюродной сестрой. Габделгазиз Курмашев был деревенским муллой. Заполняя данные о рождении детей, он их фамилию указывал не как Курмашев, а как Газизов.

«Моя родная мама умерла при родах, полтора месяца я находилась в больнице, никто меня брать не хотел. В приемной семье детей не было, и меня взяли на воспитание», – рассказала Масхуда апа.

Заведующая библиотекой Масхуда Байрамова оказалась приемной дочерью родственников Курмашева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ее двоюродная сестра Ляля Хасаншина работает в Казани в библиотеке. Отец Ляли Хасаншиной Джаудат абый – сын Габдулгазиза муллы умер недавно. «Хотим установить папе надгробный камень, указав сразу две фамилии – Курмашев и Газизов», – сказала Ляля ханум в нашем разговоре по телефону. По ее словам, Джаудат абый был последним мужчиной по линии Гайнана Курмашева.

Жители села о знаменитом земляке расскажут немного. В деревне есть памятная доска, в школьном музее – посвященная ему небольшая экспозиция. Но в то же время каждый житель знает, что именно в этом селе родился один из выдающихся личностей своего народа, герой войны, отважный джалиловец Гайнан Курмашев.

«Мы гордимся, что это наш земляк. Жаль, очень мало прожил. Наверняка у него были мечты, планы и дети у него были бы. Он и стихи писал. Хотелось бы увидеть его стихи в виде отдельного сборника», – рассказала Масхуда Байрамова.

Известно, что именно благодаря поэзии Гайнан Курмашев познакомился с Мусой Джалилем. Молодой поэт приносил ему тетради со своими первыми стихами.

Масхуда Байрамова заведует библиотекой больше сорока лет. По ее словам, сельчане заходят в библиотеку больше за периодической печатью, но, к сожалению, ее ассортимент не очень большой. Дети интересуются журналами, а старшее поколение любит исторические романы. Жители села дружные, сплоченные, рассказала Масхуда апа. Если надо подготовить площадку для Сабантуя или же прибраться на кладбище – за все берутся вместе. Часть жителей занимается домашним хозяйством, кто-то основал свое дело, есть и вахтовики, рассказала сельчанка.

Клуб оказался по соседству с библиотекой, в таком же покрашенном зеленым деревянном доме Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Попрощавшись с Масхудой апа, мы отправились в клуб в сопровождении заведующего Ильдуса Газимова. Клуб оказался по соседству с библиотекой, в таком же покрашенном зеленым деревянном доме. Здесь, как и в библиотеке, внутри нас встретила уютная атмосфера – тихо, светло, много комнатных цветов.

«Гайнана Курмаша в деревне знают все»

Всюду чувствуется женская рука. Вместе с Ильдусом Газимовым в клубе работает Миляуша Шарафутдинова. Она нас позвала к себе домой на чай.

Хозяйка дома была одна: ее муж на вахте в Москве, дети учатся.

«Иногда на месяц уезжает, может и на сорок пять дней. Но я одна почти не остаюсь, дети приезжают, день проходит на работе, и за домашним скотом надо ухаживать. Мы держим лошадей», – рассказала Миляуша апа.

В этих краях татары выращивают лошадей на мясо. В гости принято брать с собой гостинец – казылык. Вкус этого мясного деликатеса зависит не только от технологии приготовления, но и от рациона животного. Умение резать колбасу тоненькими ломтиками тоже требует большого мастерства. Село Мазарбашы настолько прославилось своей колбасой, что появился анекдот:

«Можно на лошади совершить кругосветное путешествие?» – «Можно. Если в Мазарбаше из твоего коня колбасу не сделают».

Сохранился родовой дом дедушки Гайнана Курмашева – Габделгазиза муллы. Но в каком доме жил сам Гайнан Курмашев, в деревне никто подсказать не смог Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рядом с домом Миляуши Шарафутдиновой – сохранившийся родовой дом дедушки Гайнана Курмашева – Габделгазиза муллы. Говорят, что во дворе до сих пор стоят посаженные хозяином деревья. Но в каком доме жил сам Гайнан Курмашев, в деревне никто подсказать не смог.

«Вам в селе никто не скажет, что не знает Гайнана Курмашева. Его знают все, это имя в душе у каждого», – делится Миляуша апа.

Побывали мы и у дома Габдулгазиза муллы – одинокое старое строение.

«Мы, сельчане, гордимся им»

После этого мы идем в школу. В трехэтажном здании тихо – здесь планируется начать ремонт. Обучение детей организовали в здании сельского клуба и детском садике в Куянково.

У входа в школу – памятная доска с именем Гайнана Курмашева. Стены внутри школы украшены татарским национальным орнаментом.

У входа в школу – памятная доска с именем Гайнана Курмашева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель директора Земфира Габдуллина рассказала, что в школе у них обучаются около ста детей. Сама она почти тридцать лет работает в этой школе.

«Наша школа носит имя Гайнана Курмашева. Мы этим гордимся. Наша детская организация тоже носит его имя. Я начинала как педагог-организатор, очень много мероприятий у нас были связаны с ним. Мы приглашали на эти мероприятия учеников Гайнана Курмашева. Сейчас, к сожалению, их уже нет в живых. Воспитание на их примере было еще более действенным. Сейчас уже мы не можем так масштабно работать, детей водим в музей, на уроках изучаем биографию и деятельность нашего героя. Наши сведения о Гайнане Курмашеве сводятся только к тому, что мы узнали от старшего поколения. Мы, сельчане, гордимся им. Очень хотим, чтобы отважные сыны нашего народа получали заслуженную славу и признание», – говорит Земфира апа.

На третьем этаже школы расположился музей. Естественно, имеется экспозиция, посвященная знаменитому земляку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На третьем этаже школы расположился музей. Основная часть выставки – это старинные предметы быта, собранные у жителей села. Естественно, имеется экспозиция, посвященная знаменитому земляку. Там можно увидеть памятные альбомы, фотографии, копии документов. Сохранились и письма, полученные музеем в советские годы. Обратные адреса – Казахстан, Актюбинск, Татарстан, Муслюмовский район… Нам рассказали, что учительница татарского языка Файруза апа переписывалась с родственниками Курмашева. С ней мы пообщались по телефону.

«Хотя преподавал физику и математику, ему была близка литература»

Файруза апа уточнила: письма не от родственников, а от школьников, учителей, которые интересовались жизнью и подвигом Гайнана Курмашева.

«Я поддерживала связь с его младшей сестрой Данией апа. Когда она умерла, телефон в ее доме уже никто не брал. Среди родственников кто-то утверждал, что Гайнан Курмашев родился именно в Куянкове, а не в Казахстане. Возможно, уезжая в Казахстан, он сделал себе новые документы. Я не смогла выяснить», – рассказала Файруза апа.

Письма не от родственников, а от школьников, учителей, которые интересовались жизнью и подвигом Гайнана Курмашева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тут стоить отметить, что в 1937 году семья Курмашева попала под репрессии, несколько родственников были раскулачены. Спасаясь от подобной участи, Гайнан Курмашев тайно уехал из Куянково в Актюбинск.

«Знаете, если бы Гайнан Курмашев остался жив, очень многое в истории происходило бы по-другому, – продолжает собеседница. – Он был очень умным, глубоко образованным, в 19 лет стал директором школы. Хотя преподавал физику и математику, ему была близка литература, он был юморным, позитивным человеком.

Думаю, Гайнан Курмашев был счастлив. Люди того времени совсем по-другому понимали счастье. Защищать Родину для них было счастье. Они жили ради Родины. Было очень сильное патриотическое воспитание.

В том, что Гайнан Курмашев стал духовно сильным, образованным, просвещенным человеком, думаю, есть большая роль и нашей деревни. Нашу сельскую школу в районе называли кузницей кадров. Она воспитала людей трудолюбивых, крепких, добросовестно выполняющих свою работу. Имя Гайнана Курмашева не из тех, что затеряется», – уверена Файруза апа.

«Думаю, Гайнан Курмашев был счастлив. Люди того времени совсем по-другому понимали счастье. Защищать Родину для них было счастье» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лидерство – в характере представителей этого рода»

Наиль Бариев познакомил нас с имамом соседней деревни Равилем Шарафутдиновым. Он тоже оказался дальним родственником Курмашевых. «Лидерство – в характере представителей этого рода. Возможно, меня тоже имамом выбрали не случайно», – поделился Равиль хазрат.

«Род Курмашевых можно разделить на две группы – предприниматели и интеллигенция. Сторона моего дедушки были предпринимателями. Мама моя тоже имела авторитет в деревне. Она совершенно по-другому одевалась, когда шла по улице, всегда шла по центру. Умение показывать себя, видимо, в крови у Курмашевых. Мама никогда не боялась мнения окружающих. И стараниями мамы мы всегда преуспевали. Гайнан Курмашев тоже не из пугливых, он был лидером. Да, нам далеко еще до него. Наверняка и сейчас есть люди с таким же сильным духом, но мы же признаем таких людей только по прошествии времени», – рассказал имам.

Наиль Бариев подробно изучил историю семьи Курмашевых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наиль абый подробно изучил историю семьи Курмашевых. Он нашел множество представителей этого рода и теперь мечтает всех родственников собрать вместе и провести большую встречу. «Некоторые даже не знают, что они из рода Курмашевых. Я нахожу документы, сообщаю людям, и они очень удивляются», – говорит Наиль Бариев.

Известно, что 24-летний Гайнан Курмашев был влюблен в девушку по имени Дания. Он посвящал ей стихи. Наиль абый общался с ней, однако ни разу они не говорили на эту тему. Сейчас Дании Габбасовой уже нет в живых. «Лишь недавно осознал, что упустил. Почему я не спросил ее? Боялся задеть струны ее души? Это ведь очень тонкая тема. Для меня это стало сожалением всей жизни», – рассказал собеседник.

Мне же удалось связаться с дочерью Дании апа – Луизой Сафиной.

«Мама не рассказывала. Раньше ведь как – скрывали, боялись. Она ведь была замужем за папой…

В восьмидесятых джалиловец Фарит Султанбеков принес маме свою книгу. Вручил ей букет роз. Я узнала только из воспоминаний, вошедших в эту книгу. Мама и Гайнан Курмашев – оба 1919 года. Так получилось – мама в педучилище еще и учила его. Будучи студентами Казанского педагогического института, они встретились. Мама дала Курмашеву свою фотографию. Он увез это фото с собой. Письма, которые писал Курмашев маме, не сохранились. Знаете, возможно, это была романтическая любовь, возникшая из дружбы. Мама умерла в 2001 году. Всю жизнь работала учительницей. Была очень образованным, мудрым человеком», – рассказала Луиза ханум.

В воспоминаниях Фарита Султанбекова говорится, что в своих письмах Дания писала Гайнану Курмашеву, что любит его, ждет и будет любить всю жизнь.

Дания писала Гайнану Курмашеву, что любит его, ждет и будет любить всю жизнь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 1950-х годах Дания Габбасова выходит замуж. В семье они воспитали четверых детей.

О возлюбленной Гайнана Курмашева помнит и учительница Файруза апа. В советские годы Дания Габбасова приезжала в Куянково на встречи со школьниками.

«Раньше об этих вещах громко не принято было говорить. Она же не будет рассказывать детям, что они любили друг друга. Она рассказывала, что учились вместе, что он учился хорошо. Раньше о чувствах не говорили. Такая сдержанность, скромность присуща татарским женщинам. Женщина не будет хвастаться знакомствами, к тому же она ведь была замужем. С возрастом уже нет желания тревожить чувства молодости», – считает Файруза апа.

«Он достоин звания Героя»

И все же тема любви Гайнана Курмашева для меня осталась до конца не раскрытой. В то же время есть еще один вопрос, который обошел судьбу джалиловца, – это звание Героя. В свое время по вопросу о присуждении Героя земляку много усилий приложил глава района Альфит Ибраев.

«Примерно десять лет назад дважды отправляли документы в Москву. Было также письмо профессора Ахметзянова из Москвы, он говорил, что лидером подпольной организации в легионе “Идель-Урал” был Гайнан Курмашев. Профессор опубликовал об этом статью в журнале. Но никакого ответа мы не получили. Даже не знаю, может быть, стоит собрать все документы и написать еще раз. Родные за это особо не берутся, они простые люди. Можно еще раз попробовать, но надежды почти нет. Мы сами считаем, что он достоин звания Героя. Он совершил большой подвиг, при этом был еще совсем юным. Мы отправляли документы от имени администрации, вот сейчас думаю, может быть, попробовать отправить от имени школы, носящей его имя…» – поделился глава района.

Михаил Черепанов о присвоении Курмашеву звания Героя: «Глава района старается в этом вопросе, но без родственников Гайнана Курмашева это невозможно сделать. Сначала надо организовать их» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам старшего научного сотрудника Музея Великой Отечественной войны Михаила Черепанова, ходатайство на присвоение звания Героя должно быть написано родными.

«Насколько я знаю, глава района старается в этом вопросе, но без родственников Гайнана Курмашева это невозможно сделать. Сначала надо организовать их. Они должны написать обращение в отдел награждения. Надо найти и дальних родственников. Мне кажется, обратиться должна дальняя родственница Курмашева Сания Газизянова. Она самый активно изучающий его биографию человек.

Вместе с ней мы изучаем деятельность Гайнана Курмашева в подпольной организации. Вместе ездили в архив в Подольске. В списке простых офицеров, сержантов нет ни Курмашева, ни его товарищей. Значит, они были на другой службе. Поэтому о нем конкретных документов нет. Он, как разведчики высокого ранга, в секретном архиве. Мы нашли его земляков, которые были с ним. Сейчас мы готовим материал о легионерах, которые были вместе с Курмашевым.

«Значение подвига, который совершил Гайнан Курмашев, мы поймем только в будущем. Его личность, деятельность пока еще не получили полной оценки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Личности Гайнана Курмашева не уделяется достаточно внимания. Так со всеми разведчиками. Мы не знаем имена и подвиги всех. Значение подвига, который совершил Гайнан Курмашев, мы поймем только в будущем. Его личность, деятельность пока еще не получили полной оценки. Да, руководителем подпольной организации был он, во всяком случае, присягу от Мусы Джалиля принял он», – рассказал Черепанов.

Сания Газизянова проживает в Йошкар-Оле. В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» она рассказала, что сейчас полностью поглощена работой над материалом о Гайнане Курмашеве и что этот труд планируется опубликовать в ближайшее время.

Гелюза Ибрагимова, intertat.ru; перевод с татарского