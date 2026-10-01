«Гордость района»: в Новошешминске рассказали историю Николая Савельева

Наталья Савельева с портретом сына Николая. Фото предоставлено Гузель Шараповой.

В Новошешминском районе продолжается фотопроект «Мамы Героев Татарстана», организованный Межрегиональной общественной организацией «Союз жен офицеров и семей военнослужащих РТ». В рамках рубрики «Гордость района» здесь рассказывают истории жителей, участвовавших в специальной военной операции, через воспоминания их матерей.

Одной из участниц проекта стала Наталья Савельева – мама Николая Савельева, погибшего в декабре 2024 года. Во время фотосессии женщина держала портрет сына. Организаторы предложили ей написать ему несколько слов. На фотографии осталась одна фраза: «Как научиться мне жить без тебя, сынок?»

Николай был уроженцем Новошешминска, здесь вырос и учился. После девятого класса окончил Новошешминское ПУ-118 по специальности «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». До заключения контракта 4 июля 2024 года работал водителем в ООО «Турпласт» в Казани.

По воспоминаниям земляков, Николай был общительным и дружелюбным, у него было много друзей. В Новошешминске его также запомнили по участию в районном Сабантуе. В конкурсе «Отвяжи барана» он неоднократно становился одним из самых заметных участников.

Фото предоставлено Гузель Шараповой

После начала СВО Николай отправился на передовую добровольцем. Он служил стрелком в 30-й отдельной мотострелковой бригаде. В одном из боев получил тяжелые ранения, но продолжил оказывать помощь товарищам. За проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу».

После лечения Николай вернулся в строй. Он погиб 18 декабря 2024 года. Посмертно военнослужащий был награжден орденом Мужества.

«Мы призываем каждого из нас помнить о наших героях и о той неизмеримой боли, которую несут их матери. Поддержим их добрым словом, уважением», – сказала инициатор проекта в Новошешминском районе Эльвира Узбекова.

Организаторы отмечают, что проект «Мамы Героев Татарстана» призван рассказывать истории военнослужащих и их семей. В фотопроекте участвуют матери как погибших, так и продолжающих службу бойцов.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.