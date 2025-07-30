«Гордость Нижнекамска»: Беляев встретился с призерами «Абилимпикса» – ветеранами СВО

В Нижнекамске чествовали ветеранов специальной военной операции, достойно представивших республику на первом национальном чемпионате «Абилимпикс» для участников СВО. Артур Барабанов, Рихат Баширов и Александр Ларионов вернулись с соревнований не с пустыми руками – каждый из них проявил характер, мастерство и волю к победе.

Торжественная встреча прошла в здании администрации, где участников поздравил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев. Он поблагодарил бойцов за смелость и упорство.

«Вы не просто приняли участие – вы представили Нижнекамск достойно, на самом высоком уровне. Гордость для всего Нижнекамска. Молодцы, что поехали, показали, представили нас на таком высоком уровне», – отметил он, вручив благодарственные письма от имени руководства.

Артур Барабанов, победитель в компетенции «Слесарное дело», рассказал, что путь к успеху был непростым.

«Два часа давалось на изготовление конструкции – оба элемента гнущиеся. Все на точность, строго по чертежу», – поделился он.

Несмотря на ранение, полученное на СВО, Артур сумел освоить новую профессию и выйти на республиканский уровень соревнований. Теперь он будет представлять Татарстан уже на всероссийском этапе.

Не менее достойно проявили себя и другие участники – Александр Ларионов и Рихат Баширов. Оба соревновались в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Ларионов признался, что несмотря на большой практический опыт, на чемпионате столкнулся с неожиданной для себя задачей.

«Двигатель был знакомый, а вот коробку передач – такую разбирал впервые. Но справился. Главное – не опустить руки», – отметил он.

Рихат Баширов признался, что техника, с которой приходилось работать на фронте, была проще. «Мы чаще имели дело с карбюраторами. Здесь – современный двигатель, это было новым для меня. Но я считаю, лицом в грязь не упали», – подчеркнул ветеран.

Участие в чемпионате стало не просто профессиональным вызовом, но и важным этапом адаптации к мирной жизни. Программу курирует фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам не только с переобучением, но и с трудоустройством.

Чемпионат прошел в Казани в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Он состоялся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.